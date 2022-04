Les téléviseurs OLED C2 de LG sont arrivés, à partir de 1 400 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les téléviseurs OLED de LG ont longtemps été salués comme certains des écrans les plus beaux du marché, en particulier pour les jeux. Leur gamme 2022 C2 est maintenant disponible, et bien qu’ils soient coûteux, vous pouvez actuellement obtenir les modèles LG C1 de l’année dernière moins chers que jamais.

LG vient de lancer les ventes de sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED LG C2 annoncée en janvier. Leurs prédécesseurs, la série LG C1, ont été considérés comme certains des meilleurs téléviseurs de 2021, tandis que les modèles plus petits sont également excellents pour une utilisation en tant que moniteurs de jeu, tant que vous pouvez en installer un sur votre bureau.

Tout cela grâce à la nature auto-émissive d’OLED, ce qui signifie qu’il ne nécessite pas de rétroéclairage, contrairement aux panneaux LCD. Ceci, à son tour, lui permet d’afficher des noirs parfaits et d’avoir des temps de réponse largement supérieurs.

Tous les modèles LG C2 sont 4K (résolution 3840 x 2160), arborent un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et 4 ports HDMI 2.1. Il convient de noter que ces ports prennent en charge une bande passante complète de 48 Gbps, alors que les modèles de l’année dernière étaient limités à 40 Gbps. Les autres fonctionnalités incluent un nouveau processeur α9 Gen5, le webOS 22 mis à jour de LG et la prise en charge de Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Ces téléviseurs sont une option de milieu de gamme dans la gamme OLED de LG, les séries A2 et B2 servant d’alternatives à moindre coût, tandis que les séries G2 et 8K Z2 sont considérées comme des produits phares.

La série LG C2 est disponible en diagonales de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces pour 1 400 $, 1 500 $, 1 800 $, 2 500 $, 3 500 $ et 5 500 $ respectivement. Tous les modèles plus grands, à commencer par le 55 pouces, bénéficieront d’une augmentation de 20 % de la luminosité par rapport à leurs prédécesseurs, grâce aux nouveaux panneaux OLED.EX de LG.

Si vous recherchez un écran OLED similaire avec une taille plus gérable, consultez l’Alienware AW3423DW (examen complet à venir demain), doté d’un panneau QD-OLED fabriqué par Samsung. Pour certaines affaires, le modèle de téléviseur LG C1 48 « ne coûte plus que 996 $.