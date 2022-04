L’algorithme de surveillance passive du rythme cardiaque de Fitbit obtient l’approbation de la FDA

Technologie de la santé : la gamme de montres portables de Fitbit a peut-être commencé comme de simples trackers de pas, mais leurs capacités se sont considérablement développées au fil des ans. La société vend désormais des montres intelligentes complètes, et même ses appareils les plus dépouillés offrent des fonctionnalités telles que la détection automatique des exercices, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, etc. La société est sur le point d’aller plus loin avec la fonctionnalité ECG automatique, grâce à l’approbation récente de la FDA.

Pour être clair, Fitbit permet déjà aux utilisateurs d’utiliser ses trackers pour surveiller leur rythme cardiaque, mais cela les oblige à ouvrir l’application Fitbit et à lancer manuellement une vérification – une étape supplémentaire qui sera rendue obsolète. Bientôt, les appareils Fitbit seront en mesure de vérifier en permanence votre corps à la recherche de signes potentiels de fibrillation auriculaire. une condition médicale grave qui peut précéder des complications de santé majeures comme des accidents vasculaires cérébraux ou des caillots sanguins dans le cœur.

La bonne nouvelle est que la fibrillation auriculaire est traitable dans de nombreux cas, et avec quelque chose comme le nouvel algorithme PPG AFib de Fitbit, vous pouvez recevoir une alerte précoce si vous êtes en danger. Bien sûr, nous ne disons pas qu’un tracker de fitness grand public remplace les bilans de santé réguliers et les visites chez le médecin, mais cela ne peut certainement pas faire de mal d’avoir plus de chances d’attraper un problème grave.

Fitbit indique que le moment optimal pour tester la fibrillation auriculaire est lorsque le corps est encore au repos en raison de sa nature « sporadique ». Étant donné que les trackers Fitbit peuvent (et doivent) être portés pendant la nuit de toute façon, cela fonctionne bien.

La société de vêtements portables appartenant à Google affirme que sa technologie de détection PPG est précise à 98% selon les données de recherche présentées lors de la session scientifique de l’American Heart Association en 2021. Il a également été validé cliniquement par une étude « repère » en 2020 impliquant plus de 450 000 patients.

Que vous croyiez ou non les affirmations de Fitbit dépend bien sûr de vous. Cependant, il est agréable de voir que l’entreprise ne s’est pas éloignée de ses racines axées sur la santé des consommateurs après son acquisition par Google en 2021.