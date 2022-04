Un brevet d’Intel suggère que des drones pourraient être utilisés pour créer des panneaux d’affichage mobiles dans un avenir proche

Tourné vers l’avenir : les spectacles de lumière de drones ne sont pas quelque chose de nouveau, mais la signalisation numérique basée sur les drones pourrait évoluer de plusieurs façons. Comme le suggère un récent brevet d’Intel, les drones pourraient être utilisés pour créer des panneaux d’affichage mobiles qui s’adaptent à l’environnement et à leur public. Tout ce qui est breveté n’en fait pas nécessairement un produit ou un service, mais cela pourrait un jour remplacer certaines formes de publicité que les entreprises utilisent aujourd’hui.

Lorsqu’Intel n’est pas occupé à rajeunir son activité de fonderie et à lutter contre AMD pour la couronne de performances du processeur, la société explore diverses technologies et la manière dont elles peuvent être utilisées.

Par exemple, la branche de recherche d’Intel est fascinée par les drones, qui peuvent être utilisés pour remplacer les feux d’artifice et créer des spectacles visuels intéressants lors de grands événements.

Au cours des dernières années, Intel a mis en place plusieurs spectacles de lumière éblouissants à l’aide de drones, que ce soit lors de son 50e anniversaire ou du Holiday Drone Light Show de Walmart. Plus récemment, la société a utilisé 1 000 drones pour créer un battage médiatique autour de ses GPU Arc Alchemist, mais elle n’a pas encore tenu sa promesse d’en expédier des millions aux joueurs du monde entier.

Sans surprise, Intel a plusieurs brevets autour de ceux-ci, mais un en particulier daté du 4 janvier 2022 – US Pat. Le brevet US 11 217 126 décrit des procédés et des systèmes pour fournir une « signalisation numérique ad hoc » pour des affichages publics ou privés. Les spectacles de lumière de drones qui prennent des minutes pendant les événements nécessitent des mois de travail ardu pour concevoir la chorégraphie de l’essaim de drones pour les animations qu’il doit afficher, trouver un emplacement approprié et tester le déploiement sur place pour voir s’il fonctionne avec un acceptable Degré de précision.

Essentiellement, le brevet d’Intel décrit des moyens de créer une sorte de panneau d’affichage basé sur un drone qui peut être facilement déplacé et reconfiguré à la volée pour afficher différents types d’annonces. Les méthodes impliquent des drones avec des systèmes de projection et la capture de données à partir d’une variété de capteurs pour s’adapter au public et même se déplacer avec lui si nécessaire.

Pour les situations où l’espace est limité, les drones analysent la géométrie de l’environnement et ajustent la taille de la projection pour s’adapter à une zone plus petite. Pour les zones où de plus grandes projections sont possibles, plusieurs drones pourraient fonctionner ensemble pour composer une signalisation numérique transparente, et un agirait comme une aide pour ajuster l’angle de vision de la projection et évaluer le niveau d’intérêt du public.

Si la signalisation n’attire pas l’attention, le drone directeur pourrait modifier le contenu affiché par les autres unités.

La surface de projection pourrait également être ad hoc, en ce sens qu’un essaim de drones pourrait se diviser en deux groupes – un pour dérouler une toile et un pour projeter dessus. Il y a même des détails sur un système audio spatial pour les publicités vidéo et des moyens d’ajuster le contenu à l’humeur et aux intérêts généraux d’un public.

Si cela semble fou, ce n’est qu’il y a quelques années qu’une startup russe appelée StartRocket a pensé à utiliser des satellites pour illuminer le ciel nocturne avec des publicités. Pourtant, rien de tout cela ne vaut le facteur étrange de « moonvertising » – l’idée d’utiliser des robots pour dessiner des publicités sur la surface de la Lune.

Heureusement, même l’idée relativement terrestre d’Intel sur la publicité basée sur les drones exposée dans le brevet ne s’est pas encore matérialisée en un service réel. Au moment d’écrire ces lignes, la société propose des spectacles de lumière de drones qui coûtent entre 99 000 $ et 299 000 $, ainsi que des plans personnalisés pour de grands projets impliquant des milliers de drones.

Ces spectacles lumineux de drones sont commercialisés comme une alternative aux feux d’artifice, car ils sont censés être plus sûrs, plus propres, plus silencieux et plus respectueux de l’environnement.