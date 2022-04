Les expéditions de PC commencent à ralentir après une croissance à deux chiffres ces deux dernières années

En bref : les travailleurs passant des environnements de travail traditionnels aux bureaux à domicile en raison de la pandémie en cours, les fabricants de PC ont dû augmenter leurs expéditions pour répondre aux besoins croissants. Cela a maintenant pris fin, car les analystes signalent une baisse du nombre de PC vendus aux canaux de distribution et aux utilisateurs finaux.

Après deux ans de croissance continue, les expéditions de PC sont maintenant en baisse, car nous constatons une baisse de 5,1 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Cela est probablement dû au fait que les entreprises appellent les travailleurs à retourner dans leurs bureaux, même s’ils ne veulent pas.

La diminution signalée ne signifie pas que nous assistons au début d’un crash. Au lieu de cela, nous devrions examiner ces chiffres en tenant compte de la chaîne d’approvisionnement existante et des problèmes logistiques. Même face à ces défis, les fabricants ont expédié 80,5 millions de PC (contre 84,8 millions au premier trimestre 2021).

Ryan Reith, vice-président de Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, a déclaré qu’il y avait eu une diminution des livraisons d’ordinateurs éducatifs et grand public, mais que la demande d’appareils commerciaux restait élevée. De plus, il pense que le marché de la consommation s’améliorera bientôt.

Le tableau ci-dessous vous permet de mieux comprendre comment ces entreprises se sont comportées par rapport à la même période en 2021 (les expéditions sont en millions d’unités) :

Société Expéditions 1T22 Part de marché 1T22 Livraisons 1T21 Part de marché au 1T21 Croissance 1T22/1T21 Lenovo 18.3 22,7 % 20.1 23,7 % -9,2% HP inc. 15.8 19,7 % 19.2 22,7 % -17,8% Dell Technologies 13.7 17,1 % 12.9 15,3 % 6,1 % Apple 7.2 8,9 % 6.9 8,1 % 4,3 % Asus 5.5 6,9 % 4.7 5,6 % 17,7 % Groupe Acer 5.4 6,8 % 5.8 6,8 % -5,9% Autres 14.5 18,0 % 15.1 17,8 % -4,0% Total 80,5 100,0 % 84,8 100,0 % -5,1%

Lenovo a conservé sa première place d’une année sur l’autre, suivi de HP et de Dell. Apple est arrivé quatrième, tandis qu’Asus et Acer se sont battus pour la cinquième place du classement. Sur ces six fournisseurs, seuls Asus, Apple et Dell ont signalé une augmentation des expéditions d’une année sur l’autre.

« Même si certaines parties du marché ralentissent en raison de la saturation de la demande et de la hausse des coûts, nous voyons encore des doublures argentées dans un marché qui a atteint un point d’inflexion vers un rythme de croissance plus lent », a déclaré Jay Chou, responsable de la recherche pour le moniteur PC trimestriel d’IDC. Traqueur. « Outre les dépenses commerciales sur les PC, il existe encore des marchés émergents où la demande avait été négligée au cours des premières périodes de la pandémie, et la demande des consommateurs finaux plus élevés s’est également maintenue. »

Si l’histoire nous sert bien, les expéditions devraient s’améliorer au cours des trimestres suivants, culminant au quatrième trimestre avec la période des fêtes. D’ici là, nous devrions mieux comprendre ce que l’avenir réserve à l’industrie du PC.