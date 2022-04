Apple commence à fabriquer des iPhones en Inde pour réduire la dépendance à la chaîne d’approvisionnement chinoise

Vue d’ensemble : la pandémie mondiale a probablement incité Apple à accélérer ses plans de diversification, révélant à quel point la chaîne d’approvisionnement est fragile lorsque vous avez la majorité de vos œufs dans le même panier. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que de faire ses valises et de déménager. La Chine a eu des décennies pour mettre en place des politiques gouvernementales favorables, et la main-d’œuvre bon marché dans la région est abondante.

Apple fabrique actuellement des combinés iPhone 13 en Inde dans le but continu de mieux diversifier la production.

Le géant de la technologie de Cupertino a confirmé au Wall Street Journal qu’il produisait désormais l’iPhone de la génération actuelle en Inde. Une source distincte a déclaré à Reuters que le fabricant sous contrat Foxconn gérait la production dans la ville de Sriperumbudur, dans l’État du sud du Tamil Nadu.

Apple cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine depuis des années, mais les choses avancent lentement. Selon les estimations de Counterpoint Research, la Chine représentait 95,3 % des opérations de fabrication mondiales d’Apple en 2021. L’Inde était responsable de 3,1 % de la fabrication d’Apple l’année dernière, un chiffre qui devrait atteindre 7 % d’ici la fin. de cette année.

Pour devenir un concurrent viable, l’Inde devra investir davantage dans le transport maritime et la logistique et mettre en place des relations commerciales encore plus amicales avec les pays occidentaux. Les conflits de travail et de salaire ont également été un problème dans le passé.

Apple a assemblé d’autres iPhones en Inde avant d’inclure l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone SE. Le premier magasin de détail de la société dans la région devrait ouvrir plus tard cet été, lorsque l’Inde célébrera son indépendance.

Crédit image Daniel Romero, Almas Salakhov