Epic Games accepte un investissement de 2 milliards de dollars de Sony et Lego pour construire le métaverse

En bref: Epic Games reste un élément controversé de l’industrie du jeu sur PC, mais ses concurrents et des sociétés totalement non affiliées ont le sentiment qu’il va de l’avant. Une nouvelle annonce du PDG d’Epic, Tim Sweeney, a révélé que la société mère du groupe Lego, KIRKBI, et Sony prévoient des investissements massifs dans le géant du jeu. Le financement s’élève à 1 milliard de dollars chacun, soit 2 milliards de dollars au total.

Même pour un géant du jeu comme Epic, 2 milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent. Pour référence, Fortnite a généré 5,1 milliards de dollars de revenus en 2020 (la dernière année où ces données étaient accessibles au public). Évidemment, Epic a plus de sources de revenus que Fortnite seul, mais c’est toujours l’une de leurs plus grosses vaches à lait.

Sweeney affirme que l’investissement collectif de Sony et de KIRKBI permettra à Epic « d’accélérer » son travail pour construire le « métaverse », le concept toujours nébuleux d’un monde virtuel partagé inspiré par Ready Player One’s Oasis. La version d’Epic de cet environnement numérique sera celle où les utilisateurs et les créateurs pourront travailler ensemble pour « construire une communauté et prospérer ».

Quant à l’intérêt de Sony pour Epic, le PDG de la société, Kenichiro Yoshida, a déclaré que « l’approfondissement » de sa relation avec Epic dans le domaine du métaverse était en partie la raison de son investissement. Cependant, Sony vise également à combiner sa technologie avec l’expertise des moteurs de jeu d’Epic pour pousser plus loin le développement de nouvelles « expériences de fans » numériques dans le sport et les « initiatives de production virtuelle », bien que la signification de ces termes ne soit pas claire.

L’objectif d’investissement de KIRKBI est un peu plus personnel. Le PDG de la société, Søren Thorup Sørensen, déclare que KIRKBI est principalement intéressé à soutenir les tendances qui, selon lui, auront un impact sur le monde « dans lequel nos enfants vivront », tout en accélérant l’engagement dans le monde du jeu numérique. Sørensen fait probablement référence au métaverse ici – Lego et Epic Games ont déjà annoncé un partenariat à long terme visant à faire du métaverse un endroit plus sûr pour les enfants.

Seul le temps nous dira à quel point ces investissements de Sony et Lego auront un impact à long terme. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’aucune des deux sociétés n’est rebutée par certaines des controverses les plus récentes d’Epic, telles que son procès raté contre Apple (qui avait un bon côté).

Crédit image : Andrew, Xavi Cabrera