La fonctionnalité expérimentale de Windows 11 vous permet de prévisualiser toutes sortes de fichiers sans les ouvrir

Quelque chose à espérer : Microsoft et Apple pourraient être des rivaux acharnés à bien des égards, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas disposés à accepter que l’autre puisse avoir de bonnes idées de temps en temps. Prenez par exemple la prochaine fonctionnalité PowerToys de Microsoft appelée Peek. Les rapports affirment qu’il s’agit essentiellement d’une version Windows de macOS « Quick Look » qui vous permet de prévisualiser les fichiers en un clin d’œil en appuyant sur la barre d’espace.

Si vous n’utilisez pas une machine Apple, Quick Look permet aux fans de macOS de prévisualiser rapidement les fichiers en appuyant sur la barre d’espace lorsqu’un est mis en surbrillance et sélectionné. Ceci est extrêmement utile pour trier de grands groupes de documents texte portant le même nom, mais il peut également être utilisé pour les fichiers multimédias.

Quick Look permet également aux utilisateurs d’effectuer un zoom avant et arrière sur un fichier, de redimensionner sa fenêtre d’aperçu, de la faire pivoter, de l’annoter (avec des outils de dessin et d’édition de base), d’afficher plusieurs éléments sélectionnés dans une grille et même de partager le fichier directement depuis votre ordinateur. machine.

Quick Look est disponible sur macOS depuis des années maintenant, la première itération étant arrivée en 2007 dans le cadre de la version X 10.5 Leopard de macOS. Dans cet esprit, il est un peu surprenant qu’il ait fallu si longtemps à Microsoft pour concevoir quelque chose de similaire. Après tout, Quick Look est facultatif et peut être ignoré si les utilisateurs préfèrent ne pas en profiter.

Quoi qu’il en soit, Peek fonctionnera presque exactement de la même manière que les anciennes versions de Quick Look : vous appuyez sur Maj + barre d’espace avec un fichier sélectionné pour le prévisualiser. Cependant, des fonctionnalités plus puissantes telles que l’édition, l’affichage de la grille et le partage de fichiers ne seraient pas disponibles avec la première version de PowerToys de Peek.

PowerToys de Microsoft est une suite de fonctionnalités Windows utiles mais expérimentales qui ne sont pas livrées avec les versions publiques normales du système d’exploitation. Peek, en particulier, sera apparemment exclusif aux versions Windows 11 de PowerToys, mais nous ne savons pas exactement quand il sortira.

Notamment, ce n’est pas la première fois que PowerToys emprunte des idées à macOS. L’outil expérimental « PowerToys Run » a été inspiré par la fonctionnalité Spotlight unique de macOS, bien que la fonctionnalité exacte diffère (ce dernier étant globalement plus puissant).

