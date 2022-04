La Chine accorde sa première licence de jeu vidéo depuis juillet

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La pause de plusieurs mois de la Chine sur l’octroi de licences de jeux vidéo a pris fin après l’approbation du titre XD Inc « Party Star » le 8 avril. les moins de 18 ans sont autorisés à jouer à des jeux pendant une heure seulement les vendredis, week-ends et jours fériés.

Un document vu par Reuters montre que Party Star a obtenu la licence ISBN requise par la Chine pour que les développeurs publient des jeux sur le continent. Il ferait partie d’un lot de titres qui ont reçu les licences. L’Administration nationale de la presse et des publications (NPPA) a distribué une liste de jeux approuvés aux développeurs et prévoit de publier prochainement les noms sur le site Web de l’agence.

Bloomberg rapporte que d’autres jeux sur la liste incluent Watch Out For Candles du développeur de Shenzhen iDreamSky Technology Holdings Ltd. Il n’était pas clair si les titres de Tencent Holdings Ltd. et NetEase Inc., les deux plus grandes sociétés de jeux du pays, étaient inclus, mais le le cours de l’action de ce dernier a augmenté de 8% à la suite de la nouvelle.

L’octroi de la licence marque la fin de ce qui était devenu le plus long gel de l’approbation des jeux en Chine. Cela a duré plus longtemps que les neuf mois où les autorités n’ont donné leur feu vert à aucun titre en 2018, ce qui était le résultat d’une refonte des organismes de réglementation.

Malgré le dédain de son gouvernement pour les jeux – une interdiction de 14 ans sur les consoles n’a été levée qu’en 2015 – la Chine possède le plus grand marché du jeu en termes de revenus (41 milliards de dollars en 2020) et le plus grand nombre de joueurs mobiles (655 millions en 2021).

La Chine a vu des responsables réprimer l’industrie technologique dans son ensemble ces derniers temps, en particulier le jeu, qu’elle a qualifié d' »opium spirituel ». Les mineurs ne pouvaient jouer à des jeux en ligne que pendant une heure et demie en semaine et trois heures les jours fériés et les week-ends avant que des délais encore plus stricts ne soient imposés. Les sociétés de jeux ont promis de respecter les règles, mais la menace d’une nouvelle réglementation a fait chuter les cours des actions Tencent et NetEase.

Ce n’est pas seulement le jeu que la Chine a réprimé. On craint qu’il ne commence à resserrer les réglementations autour de son industrie du streaming de 30 milliards de dollars, notamment en limitant le montant d’argent que les créateurs de contenu peuvent gagner.