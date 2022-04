Que se passe-t-il lorsqu’une voiture autonome est arrêtée par la police ?

Le véhicule autonome n’est pas parti pour échapper à la police de San Francisco mais pour trouver un endroit plus sûr où s’arrêter. Voici ce qui s’est passé avec le robot taxi de Cruise.

San Francisco, Californie. C’est le soir quand deux policiers du SFPD arrêtent une voiture car ses phares sont éteints. Il n’y a personne au volant. Au bout de quelques instants, le véhicule s’éloigne donnant l’idée d’un principe de fuite puis s’arrête quelques mètres plus tard avec les feux de détresse. La police essaie d’ouvrir les portes de la voiture, mais sans succès. Une situation surréaliste, immortalisée en vidéo, qui démontre les limites des robots-taxis, les véhicules autonomes Chevy Bolt adaptés par Cruise – une branche de General Motors – pour ses salariés, mais qui selon les intentions de l’entreprise seront bientôt disponibles pour l’ensemble population de San Fransisco. La technologie utilisée pour ce type de véhicule autonome est le LIDAR.

Comme l’a expliqué le porte-parole de Cruise, Aaron Mclear, à The Verge, le robot-taxi n’est pas parti pour échapper à la police mais pour trouver un endroit plus sûr où s’arrêter. McLear a ajouté que Cruise avait résolu le problème après l’épisode singulier. « Nous travaillons en étroite collaboration avec SFPD sur la façon d’interagir avec nos véhicules et avons un numéro de téléphone dédié à appeler dans des situations comme celle-ci. »

Malgré la résolution facile, l’épisode jette une série de perplexités sur les taxis robotiques de San Francisco. Les véhicules de croisière ne sont autorisés à rouler qu’entre 22h et 6h du matin, ce qui nécessite un bon fonctionnement des phares. Dans ce cas, peut-être que la fonction automatique était désactivée ou peut-être que le véhicule n’a pas pu détecter l’obscurité qui l’entourait. Quelle que soit la réponse, force est de constater qu’un dysfonctionnement peut engendrer des désagréments, parfois aussi gênants que celui qui vient d’être esquissé, parfois graves. En 2018, un véhicule autonome Uber a percuté un homme à vélo dans une rue de Tempe, en Arizona. Des enquêtes ultérieures menées par le National Transportation Safety Board (NTSB) ont montré qu’Uber avait désactivé le système de freinage d’urgence, fabriqué par Volvo, pour empêcher toute interaction avec le logiciel de conduite autonome. On ne sait pas si cela a contribué à l’accident, mais il est clair que ces véhicules peuvent abriter de dangereuses inconnues.