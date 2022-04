Windows 11 vous permettra de masquer la barre d’état système de la barre des tâches

La barre des tâches est une fusion de l’historique de Windows. C’est pourquoi les plus nostalgiques ne veulent pas perdre des fonctions qui pour d’autres sont archaïques ou inutiles. Heureusement, pour cela, il existe des options pour activer ou désactiver. Cela se produit avec la zone de la barre d’état système. En général, nous avons des tonnes d’icônes là-bas, mais nous avons rarement besoin d’accéder à l’une d’entre elles. C’est pourquoi Windows 11 vous permettra de les masquer.

La barre d’état système peut disparaître dans Windows 11

Chaque semaine, Microsoft publie généralement une nouvelle Build. Ils détaillent les modifications, les fonctionnalités, les correctifs et les problèmes connus pour chaque version. Le problème est que ces journaux sont très volumineux et que toutes les modifications ne sont pas répertoriées. Cela a été le cas de la caractéristique qui nous concerne. Dans les dernières versions de Dev Channel, nous pouvons désactiver toutes les icônes de la barre d’état système.

Windows 10 et 11 permettent aux utilisateurs d’afficher ou de masquer les icônes d’application dans le coin inférieur droit de l’écran. Nous pouvons supprimer les applications de cette zone si nous avons peu d’espace ou si nous voulons un style plus propre dans notre barre des tâches. D’autre part, les paramètres Windows nous permettent de sélectionner quelles applications sont affichées à côté de l’horloge et quelles applications sont masquées dans le menu. « débordement » situé derrière le bouton avec une icône de flèche vers le haut.

La prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 11, dont vous pouvez découvrir les nouveautés ici, a apparemment une troisième option : désactiver toutes les icônes de la zone de notification et supprimer le menu de débordement. Vous pouvez trouver le nouveau dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Autres icônes de la barre d’état système. désactiver l’option «Menu d’icônes cachées». pour supprimer toutes les applications de la zone de notification. En désactivant le menu des icônes, seuls les indicateurs par défaut restent : horloge, volume, batterie, connexion réseau et langue de saisie. Nous avons déjà créé une suggestion pour le changement de traduction.

Pour certains utilisateurs, cela peut signifier la perte d’options importantes telles que la fermeture de certaines applications qui restent ouvertes. Pourtant, nous pouvons supprimer toutes les icônes inutiles et ne laisser que celles qui sont nécessaires. En bref, la nouvelle fonctionnalité nous permet de rendre la barre des tâches un peu plus propre sans avoir besoin de menus extensibles supplémentaires. C’est aussi une bonne alternative pour corriger un bogue où le système renvoie des icônes qui étaient auparavant masquées dans la barre des tâches.