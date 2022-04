Microsoft ne prévoit pas de nous laisser déplacer la barre des tâches dans Windows 11

Windows 11 a été bien accueilli par les utilisateurs malgré ses problèmes de démarrage et la perte de certaines fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités perdues, celles liées à la barre des tâches se démarquent car elle a été réécrite à partir de zéro.

La barre des tâches, favorisée ou lésée par Windows 11 ?

La possibilité de faire glisser des fichiers vers des applications épinglées à la barre des tâches reviendra très bientôt avec la mise à jour Windows 11 22H2. Cependant, il semble que d’autres fonctions comme la possibilité de déplacer la barre sur le côté ou le haut de l’écran n’auront pas le même sort.

Dans une AMA (Demande-moi n’importe quoi) récemment célébrés par l’équipe de Windows 11, ils ont précisé que la correction des limitations de la nouvelle barre des tâches n’était pas actuellement une priorité pour eux.

Tali Roth, un employé de Microsoft, déclare dans l’AMA que « quand on regarde les données de télémétrie, même si on voit qu’il y a un groupe d’utilisateurs qui aiment pouvoir déplacer la barre des tâches, on voit que c’est un très petit groupe par rapport à d’autres qui exigent d’autres caractéristiques. Pour cette raison, pour l’instant, nous continuerons à nous concentrer sur les problèmes pour lesquels nous recevons le plus de plaintes«.

Microsoft a complètement changé la barre des tâches pour « améliorer ses performances » et « la rendre plus moderne ». C’est un fait qu’en termes d’animations et de sensations, la barre des tâches a évolué. Cependant, le coût initial était peut-être trop élevé.

Si ces fonctionnalités sont très importantes pour vous, nous vous recommandons d’installer Start11, une application très complète qui pour seulement 5,99 € vous permettra de personnaliser grandement votre menu Démarrer et de récupérer les fonctions perdues de la barre des tâches (parmi de nombreuses autres fonctions ajoutées).

Et vous, qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que Microsoft aurait dû sortir Windows 11 avec l’ancienne barre des tâches jusqu’à ce que la nouvelle soit plus complète ?