Elon Musk change d’avis : il ne rejoindra pas le conseil d’administration de Twitter

Elon Musk ne fera pas partie du conseil d’administration de Twitter, contrairement à ce que la même société a communiqué la semaine dernière.

Elon Musk ne rejoindra pas le forum Twitter. Contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière, le fondateur de Tesla et actuel détenteur de 9,2% des parts du réseau social ne siégera pas au conseil d’administration. Cela a été annoncé par le PDG Parag Agrawal, expliquant que c’est Musk qui a rejeté le poste au conseil d’administration. « Nous avons annoncé qu’Elon rejoindrait le conseil d’administration », a expliqué Agrawal. « Son entrée devait devenir officielle le 9 avril, mais Elon a annoncé ce matin qu’il ne rejoindrait pas le conseil d’administration. Je pense que c’est une bonne décision. Nous avons toujours accepté et accepterons toujours les commentaires de nos actionnaires, qu’ils soient au conseil d’administration ou non. . Elon est notre principal actionnaire et nous resterons ouverts à ses contributions. «

Rejoindre le conseil aurait également entraîné des limites dans ce que Musk aurait pu faire, un élément qui l’a peut-être empêché de rejoindre le conseil. Selon la réglementation sur les médias sociaux, son entrée au conseil d’administration l’aurait empêché d’acquérir plus de 14,9 % des actions de l’entreprise. On ne sait pas si les objectifs de l’entrepreneur sont même ceux d’acquérir la totalité de l’entreprise, mais dans ce contexte les limites imposées par l’entrée au conseil auraient été trop lourdes. En attendant, cependant, Musk continue de proposer des sondages sur les nouvelles fonctionnalités sociales sur son profil Twitter.

« Il y aura des distractions devant nous, mais nos objectifs et nos priorités restent les mêmes », a expliqué Agrawal. « Les décisions que nous prenons et la façon dont nous les exécutons sont entre nos mains et celles de personne d’autre. Baissons le bruit et restons concentrés sur le travail et sur ce que nous construisons. » Il est difficile de comprendre quels sont les plans de Musk pour Twitter, notamment parce que les sondages qu’il réalise sur son profil sont sur le point de troller. Il a commencé à demander des commentaires sur le bouton d’édition du tweet, mais au cours du week-end, il a proposé des changements comme le déplacement du siège de San Francisco pour loger les sans-abri.