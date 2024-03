L’Ultra Ethernet prend de l’ampleur alors que les géants de la technologie se joignent pour l’innovation des réseaux IA et HPC

Futur : Ultra Ethernet signifie fournir une architecture complète qui optimise Ethernet pour des performances élevées dans les réseaux IA et HPC, dépassant les capacités des technologies spécialisées d’aujourd’hui.

Alors que les centres de données continuent d’évoluer et que la poussée en faveur de l’IA devient universelle, les entreprises technologiques se sont rassemblées en masse pour rejoindre le Consortium Ultra Ethernet, lancé l’été dernier et hébergé par la Linux Foundation. L’UEC se concentre sur l’amélioration d’Ethernet pour répondre aux exigences de faible latence et de bande passante élevée des applications avancées d’IA et de HPC (High-Performance Computing), ce qui en réalité une alternative compétitive aux autres technologies de réseau haute performance.

Quarante-cinq nouveaux membres ont rejoint l’Ultra Ethernet Consortium depuis novembre 2023, date à laquelle l’organisation a commencé à accepter de nouveaux membres, soulignant la demande du secteur pour une architecture complète de pile de communication basée sur Ethernet pour des réseaux hautes performances. L’intérêt de toutes ces entreprises technologiques met en évidence un besoin auquel l’UEC répond dans l’industrie, déclare J Metz, président du comité directeur de l’UEC.

Les membres de l’UEC étaient initialement composés de 10 membres directeurs, ce qui porte aujourd’hui le nombre total de membres à 55 après une multiplication par cinq de sa croissance au cours des derniers mois. Ses membres fondateurs sont AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden, HPE, Intel, Meta et Microsoft. Les nouveaux venus dans le groupe comprennent Baidu, Dell, Huawei, IBM, Nokia, Lenovo, Supermicro et Tencent.

Depuis sa création l’année dernière, l’Ultra Ethernet Consortium a constitué un vivier de talents considérablement étoffé. Au total, 715 experts du secteur sont engagés dans huit groupes de travail : couche physique, couche liaison, couche transport, couche logicielle, stockage, conformité, gestion, performances et débogage.

L’UEC note que de nombreux grands clusters, y compris des déploiements à grande échelle de GPU utilisés pour la formation de l’IA, fonctionnent déjà sur des réseaux IP basés sur Ethernet, en raison de leurs avantages significatifs, qui incluent un vaste écosystème multifournisseur de commutateurs Ethernet, de cartes réseau, de câbles et d’émetteurs-récepteurs interopérables. , optiques, outils et logiciels de gestion et un historique éprouvé de l’échelle de routage des réseaux IP, ainsi que des normes Ethernet IEEE établies.

L’UEC souhaite minimiser les modifications de la pile de communication tout en maintenant et en promouvant l’interopérabilité Ethernet. À cette fin, il développe des caractéristiques, des interfaces API et du code source pour définir des protocoles, des caractéristiques de signalisation électrique et optique, des protocoles de transport réseau au niveau des liaisons et de bout en bout et des mécanismes de gestion, des logiciels, du stockage et des constructions de sécurité.

En bref, il souhaite optimiser les charges de travail IA et HPC en modernisant le fonctionnement de l’accès direct à la mémoire à distance (RDMA) sur Ethernet. Il s’efforce de remplacer l’ancien protocole RoCE par Ultra Ethernet Transport, une caractéristique de protocole ouvert conçue pour fonctionner sur IP et Ethernet.

L’industrie verra bientôt exactement ce que l’UEC a développé. Les travaux sur la caractéristique ont suivi un calendrier très agressif, la version 1.0 étant prévue pour le troisième trimestre 2024.

