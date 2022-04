Google Play Store prévoit de masquer les applications négligées

Pourquoi c’est important : lorsque Apple a cessé de prendre en charge les applications 32 bits en 2017, beaucoup ont été perdues pour diverses raisons. Les exigences à venir de Google pour les applications Play Store pourraient créer une version plus douce de cette situation, mais avec une explication raisonnable.

Cet automne, Google commencera à masquer les applications sur le Play Store qui ne prennent pas en charge les versions récentes de l’API Android. La mesure vise à empêcher les utilisateurs de télécharger des applications qui ne répondent pas aux dernières normes de sécurité.

À partir du 1er novembre, les utilisateurs d’Android ne pourront plus voir ni télécharger les applications Play Store qui ne ciblent pas une version d’API publiée dans les deux ans suivant le dernier système d’exploitation Android majeur. Android 13 devrait être lancé d’ici là, donc les applications qui ne prennent pas en charge Android 11 ou version ultérieure seront cachées. La date limite est avancée à mesure que les nouvelles versions d’Android arrivent.

Cette règle s’applique uniquement aux appareils exécutant une version d’Android plus récente que celle ciblée par une application. Les utilisateurs d’appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge les versions récentes d’Android auront toujours accès aux anciennes applications que les développeurs ont abandonnées. De même, les utilisateurs disposant du dernier système d’exploitation peuvent voir et retélécharger des applications obsolètes tant qu’ils les ont déjà installées.

La nouvelle règle étend l’exigence existante de Google selon laquelle les nouvelles applications et mises à jour prennent en charge les versions Android dans l’année suivant la dernière. À partir du 1er août, toute nouvelle application doit cibler Android 12, sorti en octobre dernier.

L’ajout d’exigences comme celle-ci rendra inévitablement certaines applications inaccessibles. Google affirme que la plupart des applications Play Store répondent déjà aux nouvelles conditions. Il est en train de notifier les développeurs, mais il ne les atteindra probablement pas tous. Certains développeurs peuvent avoir fermé boutique ou ne plus considérer la mise à jour d’anciennes applications comme rentable.