Meta travaillerait sur plusieurs nouvelles monnaies numériques, dont « Zuck Bucks »

En bref : vous pourriez penser que Meta a abandonné ses projets de monnaie numérique à la suite du flop majeur de la « Libra » de Facebook (rebaptisée Diem), une crypto-monnaie malheureuse qui a officiellement disparu plus tôt cette année. Cependant, c’est plutôt le contraire qui est vrai : il semble que Meta croit toujours au potentiel des monnaies numériques et prévoit déjà une multitude de nouvelles offres dans ce domaine, bien qu’aucune d’entre elles ne semble utiliser la technologie blockchain.

Les rapports affirment que Meta prévoit d’introduire divers « pièces de monnaie, jetons et services de prêt » virtuels dans ses applications à l’avenir – juste à temps pour le concept nébuleux de « Metaverse » basé sur la réalité virtuelle que le PDG Mark Zuckerberg et co tentent de populariser.

Une monnaie virtuelle, en particulier, a été surnommée « Zuck Bucks » au sein de Meta, selon un rapport d’Ars Technica. Les sources du point de vente disent que la monnaie ne sera pas Libra 2.0 mais sera plutôt un jeton non-blockchain qui serait entièrement contrôlé par Meta. Ars utilise la devise « Robux » de Roblox comme exemple, mais d’autres incluraient les V-bucks de Fortnite, l’or de World of Warcraft ou tout autre jeton en jeu pouvant être échangé contre des biens et services virtuels.

Sans savoir ce qu’est réellement le Metaverse, nous ne pouvons pas dire à quoi pourraient servir les Zuck Bucks. Cependant, nous ne nous attendons pas à un écart massif par rapport aux autres devises intégrées à l’application déjà établies (comme celles mentionnées précédemment), donc à tout le moins, il est probablement prudent de supposer que les utilisateurs peuvent échanger des Bucks entre eux.

En plus de Zuck Bucks, Meta développerait également des jetons « sociaux » qui cherchent à récompenser les utilisateurs pour leur contribution aux différentes plateformes de l’entreprise de manière « significative ». Des « pièces de création » seraient également en cours de développement et seront liées à des influenceurs Instagram. On ne sait pas comment lesdits influenceurs gagneront ces pièces, ou s’ils doivent même les gagner du tout – peut-être les distribueront-ils aux abonnés ?

L’influence financière de Meta pourrait s’étendre encore plus ; bien au-delà de ses propres applications. Ars dit que la société vise également à offrir des prêts aux petites entreprises à des « taux attractifs », ce qui lui donnerait une assise solide dans le secteur financier du monde réel.

Reste à savoir si l’un ou l’autre de ces projets verra le jour. Quoi qu’il en soit, il est clair que Zuckerberg et co ont beaucoup de fers dans le feu financier en ce moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations sur ces plans.

Mention de source : Dima Solomin