Le jeu de puzzle à succès Wordle a un nouvel imitateur qui vient directement de Bizarro World

Une autre dépendance : pour être un concept si simple, le jeu Wordle a certainement généré beaucoup de gros titres. Du vol de propriété intellectuelle au rachat d’entreprise, le casse-tête a parcouru toute la gamme des cycles d’actualités et a développé un culte. Il a également généré de nombreux imitateurs et variantes, dont le dernier semble provenir de Htrae de DC (alias Bizarro World).

Antiwordle est l’exact opposé de Wordle. Au lieu d’avoir six essais pour deviner le mot, Antiwordle vous donne des tentatives illimitées pour ne pas deviner le mot. C’est plus difficile qu’il n’y paraît.

Le jeu a une méthode d’indice similaire à Wordle. Les carrés rouges signifient que la lettre est au bon endroit, et toutes les autres suppositions doivent avoir cette lettre en place. Le jaune signifie que la lettre est dans le mot mais dans la mauvaise position, et les tentatives ultérieures doivent avoir cette lettre quelque part dans la supposition. Le gris signifie que ce n’est pas dans le mot et que vous ne pouvez pas l’utiliser lors d’essais ultérieurs.

Le jeu continue aussi longtemps que vous pouvez continuer à saisir des mots sans atteindre la cible. Ce n’est pas une tâche facile en raison des restrictions d’utilisation des lettres et parce que votre esprit veut naturellement deviner le mot. Cela vous oblige presque à recycler votre façon de penser à jouer. Il a un mode difficile, mais la version vanille est assez difficile pour moi.

Comme Wordle, il n’y a qu’un seul puzzle par jour. Je ne l’ai découvert qu’aujourd’hui (merci, Kotaku) et j’ai perdu avec un score de 5 suppositions. Je sais que je peux faire mieux, alors maintenant j’ai une autre habitude quotidienne.

J’imagine que lorsque Josh Wardle a créé Wordle par ennui pendant les fermetures pandémiques, il n’avait aucune idée qu’il obtiendrait presque autant d’attention qu’il l’a fait. Il a attiré des tonnes d’attention sur les réseaux sociaux et généré pas moins de 77 imitateurs, dont Antiwordle. Plus surprenant que cela a été le rachat du jeu par le NY Times. Au fur et à mesure, je suis sûr que ce n’est pas la dernière fois que nous entendrons parler du casse-tête fou à la mode.