YouTuber conçoit et imprime en 3D une caméra vidéo analogique 35 mm

Caméra Vidéo 2.7K Caméscope UHD 36MP Caméra de Vlog pour Youtube IR Night Vision 3.0" LCD à écran Tactile 16X Zoom Camera Recorder avec Microphone Stabilisateur Portable Télécommande, 2 Piles

Caméscope Ultra HD 2,7K avec stabilisateur portatif: caméscope vidéo avec résolution vidéo 2,7K 2688X1520 / 30fps (UHD), 36,0 MP (max) pixel d'image, le capteur d'image CMOS est de 8,0 mégapixels, écran tactile TFT-LCD de 3,0 pouces (prend en charge 270 ° rotation), zoom numérique 16X, enregistrer pendant la charge ect. Appareil photo avec parasoleil & Télécommande: Le caméscope est livré avec un parasoleil.Il peut bloquer la lumière excessive et protéger l'objectif de votre caméscope contre les dommages accidentels.Il améliore les couleurs et le contraste globaux des photos.Ce caméscope numérique est livré avec une télécommande. Grâce aux boutons, prenez des photos et des vidéos par vous-même, contrôlez la lecture du téléviseur ou mettez en pause les vidéos du caméscope à distance (dans un rayon de 23 pieds). Caméscope Vlog avec Time Lapse & Slow Motion: L'appareil photo prend en charge la vidéo à intervalles et la photographie à intervalles qui est parfait pour votre voyage: comme le lever du soleil, les fleurs fleurissent ... L'enregistrement vidéo au ralenti-2X, vous permet de comprendre plus clairement le plan d'action du cible. Le rôle fondamental du ralenti est d'étendre le processus de mouvement réel. IR Night Vision microphone Microphone externe: sous IR Night Vision, l'appareil photo peut filmer des vidéos haute définition, fonctionner parfaitement dans l'obscurité, mais également très bien en basse lumière. Il adopte la technologie de micro stéréo X-Y, la localisation claire et stable de l'image sonore. C'est la caméra vidéo idéale avec microphone pour les blogueurs et les amateurs de vidéographie.La fonction webcam vous permet de passer des appels vidéo avec votre famille et vos amis. Caméscope multifonction: télécommande,anti-tremblement,fonction de pause, ralenti, prise de vue en continu, capture de visage, retardateur, fonction beauté, mise hors tension automatique, carte SD jusqu'à 128 Go, le trépied ( non inclus), sortie Mini USB2.0, avec griffe porte-accessoire et prise micro externe, prend en charge la lumière LED externe (non incluse). L'appareil photo est livré avec deux piles.Vous pouvez enregistrer des vidéos pendant le chargement.