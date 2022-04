Lego et Epic Games veulent rendre le métaverse plus sûr pour les enfants

En bref : comme de nombreuses autres sociétés de divertissement, Lego saute également dans le train en marche du métaverse. Cependant, au lieu de le faire par lui-même, il s’est associé à Epic Games pour lui donner un coup de main. Les détails sont encore rares, mais le partenariat vise une expérience numérique familiale.

Jeudi, Epic Games et Lego ont annoncé un partenariat à long terme pour créer un métaverse pour les enfants. Les entreprises prévoient de créer un environnement virtuel plus sûr et plus amusant pour les familles et les enfants de tous âges. Les détails spécifiques sont encore secrets. Le communiqué de presse mentionne seulement que l’expérience numérique fournira des outils aux enfants, leur permettant de créer et de développer des mondes dans un environnement sûr.

L’expérience Epic-Lego suivra trois principes fondamentaux pour s’assurer qu’elle est sûre et attrayante pour les enfants :

Protéger le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité,

Protégez la vie privée des enfants en mettant leur intérêt supérieur au premier plan,

Offrez aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.

« Les enfants aiment jouer dans les mondes numériques et physiques et se déplacent de manière transparente entre les deux. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication grâce à des expériences numériques », a déclaré Niels B Christiansen, PDG de Lego. . « Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûrs, inspirants et bénéfiques pour tous. Tout comme nous protégeons les droits des enfants à un jeu physique sûr depuis des générations, nous nous engageons à faire de même pour le jeu numérique. »

Lisez aussi : Le métaverse : qu’est-ce que c’est et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Le partenariat combine les forces des deux sociétés pour créer un monde créatif et divertissant. Epic Games fournira la technologie nécessaire aux créations numériques via Unreal Engine 5, tandis que Lego exploitera ses 90 ans d’expérience dans l’inspiration de la créativité à partir de diverses briques de construction de base et personnalisées.

En théorie, les deux ont tous les outils nécessaires pour créer des expériences fascinantes qui divertiront sûrement les gens de tous âges, pas seulement les enfants. Cependant, le manque d’informations précises nous laisse nous demander si le projet sera réellement un métaverse ou simplement un jeu/jouet pour créer des mondes virtuels.