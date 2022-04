Les retards d’équipement ralentissent les plans d’expansion des fabricants de puces

En bref : les fabricants d’équipements de l’industrie des semi-conducteurs ont été réticents à augmenter leur capacité, alors même que les plus grands fabricants de puces au monde s’efforcent d’étendre leurs activités. Même s’ils le faisaient, les pénuries continues de matériaux et de composants essentiels limiteraient considérablement leur capacité à livrer plus d’équipement en temps opportun.

Des fabricants de puces comme TSMC, Samsung et Intel injectent des milliards dans leurs plans d’expansion ambitieux. L’industrie des semi-conducteurs a eu du mal à s’adapter à l’augmentation de la demande pour tout ce qui est alimenté par du silicium, ce qui a incité les fonderies à investir dans la construction d’usines supplémentaires dans différentes régions dans l’espoir de rattraper leur retard.

De plus, les géants du silicium ont cherché des moyens de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement face aux incertitudes géopolitiques et liées à la pandémie. Pendant ce temps, la hausse des coûts des matériaux et des gaz nécessaires au processus de fabrication des puces a ajouté encore plus de complexité à une chaîne d’approvisionnement fortement concentrée dans quelques pays et donc sujette à de graves perturbations de la production globale.

En plus de ces problèmes, il y a un problème encore plus important qui pourrait avoir un impact significatif sur les plans d’expansion de capacité de tous les fabricants de puces.

Selon un rapport Nikkei, des fabricants d’outils à puce spécialisés comme ASML, Lam Research, Applied Materials et KLA ont averti leurs clients cette semaine qu’ils pourraient devoir attendre jusqu’à 18 mois pour recevoir des équipements critiques.

La raison principale est une pénurie de tout, des plastiques techniques aux microcontrôleurs, en passant par les lentilles de précision, les pompes, les vannes, les câbles spéciaux, les capteurs, etc. Il convient également de noter que les machines de lithographie sont parmi les équipements les plus avancés au monde. Par exemple, une seule machine de lithographie EUV fabriquée par ASML nécessite plus de 100 000 composants de près de 800 fournisseurs mondiaux et coûte jusqu’à 200 millions de dollars. Ce n’est donc pas exactement un produit à volume élevé – en fait, loin de là.

ASML affirme que 96% des machines qu’elle a vendues fonctionnent toujours, et la société remet régulièrement à neuf certains des anciens systèmes ultraviolets profonds pour les utiliser sur des nœuds de processus matures. La société prévoit une croissance des ventes de 20 % cette année, mais cela ne signifie pas qu’elle peut accélérer considérablement la production de son équipement de gravure de plaquettes très recherché.

Le fabricant américain d’emballages de puces et d’équipements de test, KLA, est également affecté par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, les temps d’attente pour certains de ses produits s’étendant désormais à plus de 20 mois. Unimicron, qui est le plus grand fabricant mondial de substrats de puces, affirme que les livraisons d’équipements dont il a désespérément besoin ont maintenant des délais allant jusqu’à 30 mois, contre des estimations de 12 à 18 mois l’année dernière.

La pénurie de travailleurs qualifiés a encore aggravé les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a conduit les fabricants de puces et les fabricants de composants électroniques à embaucher. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des signes de ralentissement de la demande d’électronique grand public qui entraînent déjà une augmentation des coûts de production.