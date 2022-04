PowerToys intégrera une fonctionnalité macOS X populaire

Tous les systèmes d’exploitation s’inspirent plus ou moins du voisin. Et maintenant, les PowerToys vont intégrer la vue rapide ou Peek. Une fonction présente dans macOS et qui nous permet de prévisualiser rapidement des fichiers, tels que des photos ou des textes. Le volet de prévisualisation de l’Explorateur de fichiers fonctionne cependant très bien. En outre, il prend en charge les fichiers avancés après la dernière mise à jour de PowerToys. Cependant, les gens trouvent macOS Peek ou Quick Look plus attrayant, car il vous permet de prévisualiser les fichiers simplement en appuyant sur la barre d’espace.

PowerToys intégrera Peek, la vue rapide de macOS

Microsoft envisage maintenant une fonctionnalité similaire pour Windows 11 et Windows 10. Cette fonctionnalité s’appelle « coup d’oeil » et sera offert par PowerToys. Il implémente exactement le même type d’aperçu rapide de la barre d’espace lorsque vous travaillez avec des fichiers dans Windows 11 et Windows 10.

Cette fonctionnalité a apparemment été développée au cours d’une semaine de piratage chez Microsoft et était censée être un prototype/une expérience interne. La société a aimé l’idée d’une fonction de prévisualisation de fichiers ultra-rapide et l’a intégrée dans les versions internes de Microsoft PowerToys.

Tout comme Quick Look dans macOS, sélectionnez ou mettez simplement en surbrillance un fichier dans l’explorateur de fichiers ou sur le bureau. Ensuite, nous appuyons sur Maj + barre d’espace pour prévisualiser le contenu du fichier. Par exemple, s’il s’agit d’une image, nous pouvons appuyer sur Maj + Barre d’espace pour ouvrir un aperçu rapide du média dans une petite fenêtre contextuelle.

La fonction PowerToys Peek utilise l’application Microsoft Photos pour prévisualiser les médias. Vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière sur les images d’aperçu et les modifier dans l’application Microsoft Photos.

Le raccourci clavier Maj + Barre d’espace active la fonction pratique PowerToys Peek dans Windows. Attention, cela ne fonctionne que lorsque l’application s’exécute en arrière-plan et les performances sont bien meilleures que les applications tierces grâce à l’intégration de l’application Photos.