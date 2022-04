Des chercheurs développent un memristor de preuve de concept utilisant du miel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des chercheurs de la Washington State University ont mis au point un prototype de memristor fabriqué à partir d’un matériau plutôt unique : le miel. Pour créer le circuit sucré, les chercheurs ont transformé le miel en une forme solide et l’ont coincé entre deux électrodes métalliques. La structure résultante imite vaguement une synapse, la partie du cerveau qui relie les neurones et leur permet de communiquer entre eux.

Le cerveau humain est composé de plus de 100 milliards de neurones avec au nord de 1 000 billions de synapses. Chaque neurone est capable à la fois de traiter et de stocker des données, ce qui les rend beaucoup plus efficaces que l’architecture des ordinateurs traditionnels.

Le memristor de preuve de concept a été construit à une micro-échelle et a à peu près la taille d’un cheveu humain.

Le chercheur principal Feng Zhao a testé les vitesses de commutation des memristors de miel et les a trouvées comparables aux synapses humaines (100ns allumés et 500ns éteints). Ils ont également pu émuler des fonctions appelées plasticité dépendante du moment des pics et plasticité dépendante du taux de pics, qui aident à apprendre et à retenir de nouvelles informations.

Le miel a été choisi en partie en raison de sa nature biodégradable et renouvelable. « Le miel ne se gâte pas », a déclaré Zhao. « Il a une très faible concentration d’humidité, de sorte que les bactéries ne peuvent pas y survivre. Cela signifie que ces puces informatiques seront très stables et fiables pendant très longtemps. »

Zhao étudie également la viabilité des protéines et d’autres sucres, comme ceux trouvés dans les feuilles d’Aloe vera, pour des applications similaires.

Les futures itérations seront développées à l’échelle nanométrique, soit environ 1/1000 de la taille d’un cheveu humain. En regroupant des millions, voire des milliards, les chercheurs espèrent finalement construire un système informatique neuromorphique entièrement fonctionnel.

Leurs travaux ont été publiés dans le Journal of Physics D: Applied Physics.

