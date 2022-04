OnePlus 10 Pro contre Oppo Find X5 Pro : bataille des frères et sœurs

Les deux marques appartiennent au grand groupe BBK Electronics, et OnePlus et Oppo ont récemment lancé de puissants smartphones phares. Par conséquent, comme l’année précédente, notre comparaison. En comparant le OnePlus 9 Pro au Oppo Find X3 Pro il y a un an, le meilleur smartphone de OnePlus a remporté la course, en 2022 c’est le Oppo Find X5 Pro qui surclasse légèrement le OnePlus 10 Pro. Grâce à une puce spécialement conçue, le X5 Pro est capable d’enregistrer de meilleures vidéos la nuit. Le OnePlus 10 Pro contrecarre cela avec un grand angle remarquable. Au final, cependant, les deux smartphones sont recommandés. Alors vous avez vraiment l’embarras du choix.

OnePlus 10 Pro vs Oppo Find X5 Pro : écran et processeur

Processeur, mémoire, écran – les données techniques se lisent à peu près de la même manière pour les smartphones. Cependant, les départements marketing des deux sociétés se sont donné beaucoup de mal pour nommer des caractéristiques identiques au moins légèrement différemment. L’étalonnage complet de l’écran pour des couleurs plus naturelles et plus fortes s’appelle « OnePlus Billion Color Solution » chez OnePlus, par exemple, et « 1 Billion Color Bionic Display » chez Oppo.

OnePlus 10 Pro Oppo Trouver X5 Pro Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Espace de rangement:

8/12 Go de RAM LPDDR5

ROM UFS3.1 128/256 Go Espace de rangement:

12 Go de RAM LPDDR5

256 Go de ROM UFS3.1 Afficher:

6,7 pouces 120 Hz AMOLED avec LTPO (2e génération)

1440 x 3216 / 525ppi

sRGB, affichage P3, profondeur de couleur 10 bits Afficher:

6,7 pouces 120Hz AMOLED avec LTPO

1440 x 3216 / 525ppi

sRGB, affichage P3, profondeur de couleur 10 bits

Néanmoins, vous obtenez un matériel de première classe avec les deux smartphones : le dernier processeur Qualcomm offre les meilleures performances que vous pouvez actuellement obtenir dans le secteur Android. Et avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de ROM, les téléphones sont également bien équipés. Cependant, ils se passent d’un emplacement pour carte mémoire microSD.

Lors de mon test du OnePlus 10 Pro, j’avais déjà fait l’éloge de l’écran, qui est vraiment un régal pour les yeux. Il devrait en être de même pour l’écran techniquement identique du Oppo Find X5 Pro.

Sinon : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et toutes les autres normes modernes pertinentes sont disponibles avec l’Oppo et le OnePlus.

Appareils photo : OnePlus 10 Pro avec un grand angle, Oppo Find X5 Pro avec une puce spéciale

Les similitudes et les différences peuvent être trouvées dans une comparaison directe des caméras. Le fait est que l’Oppo Find X5 Pro s’appuie également sur une collaboration avec Hasselblad. Vous obtenez ainsi une application de caméra personnalisée avec toutes sortes de filtres et de modes spéciaux sur les deux smartphones.

Est-ce un OnePlus 10 Pro ou un Oppo Find X5 Pro ? Les deux ont l’application appareil photo Hasselblad. (Photo : OnePlus)

OnePlus 10 Pro Oppo Trouver X5 Pro Caméra frontale:

Sony IMX615 avec 32 mégapixels Caméra frontale:

Sony IMX615 avec 32 mégapixels (f/2.4) Caméra principale :

48 mégapixels Sony IMX 789 (f/1.8) Ultra grand angle 50 mégapixels Samsung Isocell JN1 avec téléobjectif 150 degrés FoV 8 mégapixels (f/2.4) Caméra principale :

Sony IMX 766 avec 50 mégapixels (f/1.7)

IMX766 ultra grand angle avec 50 mégapixels (f/2.2, 110 degrés FoV)

Appareil photo téléobjectif de 13 mégapixels (f/2.4)

Il est certainement intéressant qu’Oppo utilise le capteur IMX766 deux fois, mais l’utilise à des fins différentes. L’un offre un champ de vision large allant jusqu’à 110 degrés, que le OnePlus 10 Pro dépasse de manière impressionnante jusqu’à 150 degrés. C’est certainement aussi un argument de vente unique très spécial du smartphone OnePlus.

L’appareil photo de l’Oppo Find X5 Pro a reçu une puce supplémentaire pour les prises de vue nocturnes ainsi que de nombreuses fonctions de stabilisation d’image. (Photo: Oppo)

Oppo a contré cela avec le Find X5 Pro avec stabilisation d’image optique à 5 axes et la puce MariSilicon X. L’unité de traitement séparée est spécialisée dans la réalisation d’enregistrements vidéo 4K de haute qualité la nuit et dans des conditions de faible luminosité. Le OnePlus 10 Pro ne peut pas offrir cela.

En termes de qualité des résultats de l’appareil photo, les deux smartphones devraient être très proches, même si la mise au point est différente dans chaque cas. Si vous aimez les photos ultra grand-angle, le 10 Pro est le bon choix pour vous. Filmer dans le noir c’est mieux avec le X5 Pro.

Design : Ils sont tous les deux beaux

Les deux téléphones offrent des coins arrondis – ce que j’aime beaucoup, du moins. Ce qui est excitant avec l’Oppo Find 5X Pro, c’est le boîtier en céramique minutieusement poli, qui a une certification IP68. Il y a une protection supplémentaire grâce au Gorilla Glass Victus. Vous obtenez cela aussi avec le OnePlus 10 Pro. La céramique peut également être trouvée ici – à l’arrière de l’élégant module de caméra. Le reste est une surface en verre mat qui laisse une impression noble.

L’Oppo Find X5 Pro a l’air sobre mais beau. (Photo: Oppo)

Dans l’ensemble, l’Oppo Find 5X Pro et le OnePlus 10 Pro sont tout aussi accrocheurs. C’est un peu dommage que les constructeurs ne proposent pas de coloris variés : le 10 Pro n’est disponible qu’en « Volcanic Black » et un joli « Emerald Forest » (vert). Le 5X Pro, en revanche, n’est disponible qu’en « Ceramic White » et « Glaze Black ». C’est presque un peu sans imagination.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’un module de caméra élégant avec une surface en céramique. (Photo: Netcost)

Similitudes et différences mineures

D’autres similitudes indiquent à quel point l’Oppo Find 5X Pro et le OnePlus 10 Pro sont liés. Sur les deux smartphones, la technologie de charge rapide de 80 watts s’appelle Supervooc. Et l’alternative sans fil Airvooc avec 50 watts. Avec ces méthodes, vous chargez la batterie de 5000 mAh, qui se trouve à la fois dans le 5X Pro et le 10 Pro. Les appareils sont également capables de recalculer et d’optimiser visuellement les vidéos dans des résolutions d’image inférieures. Oppo appelle cela le « O1 Ultra Vision Engine » et OnePlus l’appelle « Super Video Resolution ».

Qu’est-ce que Oppo Find X5 Pro a une certification IP68. (Photo: Oppo)

Et pourtant, il y a quelques petites choses qui rendent les téléphones différents.

Seul l’Oppo Find 5X Pro a…

Puce MariSilicon X pour des vidéos ultra nocturnes 4K

Certificat IP68

Verre ultra-transparent au lieu de lentilles en plastique pour les caméras

Stabilisation optique 5 axes avec décalage du capteur 3 axes et OIS 2 axes pour réduire le bougé de l’appareil photo

Seulement avec le OnePlus 10 Pro, vous obtenez…

Ultra grand angle jusqu’à 150 degrés

2ème génération de l’appareil photo Hasselblad pour mobile avec des effets supplémentaires et des « gimmicks »

LTPO de 2e génération pour un affichage permanent plus économe en énergie.

Et il y a autre chose : les deux smartphones fonctionnent sous Android 12, Oppo utilise son propre ColorOS 12.1 comme interface, tandis que OnePlus utilise OxygenOS 12. Mais ici aussi, diverses similitudes peuvent être observées en y regardant de plus près – les deux systèmes d’exploitation continueront certainement à converger à l’avenir.

BBK Electronis : maman d’Oppo et de OnePlus

Et pourquoi les Oppo Find X5 Pro et OnePlus 10 Pro sont-ils si similaires ? En effet, les deux sociétés appartiennent au géant chinois BBK Electronics. En attendant, les développeurs des deux filiales accèdent aux connaissances, technologies et éléments logiciels communs – il y a donc un échange. Il n’est donc pas étonnant que les fonctionnalités du supposé concurrent soient plus ou moins utilisées.

OnePlus 10 Pro vs Oppo 5X Pro : les différences disparaissent

Oppo et OnePlus soulignent qu’ils veulent rester indépendants à l’avenir. Mais les Find X5 Pro et 10 Pro prouvent en réalité le contraire. Mêmes fonctions avec un nom différent, appareil photo Hasselblad, spécifications presque identiques – les différences disparaissent. Cela ne doit pas vous déranger en tant qu’acheteur potentiel, car au final, vous obtiendrez certainement un excellent smartphone.

Vous bénéficiez des fonctionnalités Hasselblad sur les deux smartphones. (Photo : OnePlus)

Lequel devez-vous atteindre ? Faites en sorte que cela dépende du prix et des quelques arguments de vente uniques restants. Pour moi personnellement, l’Oppo Find X5 Pro est le petit gagnant cette fois, car des prises de vue nocturnes de haute qualité, une certification IP68 et une meilleure stabilisation d’image m’attirent un peu plus que l’ultra grand angle et un LTPO de 2ème génération. Mais peut-être que vous le voyez différemment. Et : Avec le OnePlus 10 Pro, vous ne ferez pas un pire choix.