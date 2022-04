Apple renvoie l’application de vote anti-Poutine sur l’App Store russe

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Plutôt que de retirer un autre produit de Russie, Apple en ramène un dans le pays, même si Vladimir Poutine ne remerciera pas Tim Cook. Cupertino a rétabli une application de vote gérée par des partisans du critique emprisonné du Kremlin Alexei Navalny sur l’App Store russe après sa suppression l’année dernière.

Le Washington Post rapporte que des responsables d’Apple et de Google en Russie avaient été menacés d’arrestation en septembre 2021 à moins qu’ils ne retirent l’application « Smart Voting » de Navalny de leurs magasins respectifs avant les élections législatives russes.

L’application contient plus d’un millier de parrainages de candidats politiques et est conçue pour aider les citoyens à enregistrer des votes contre Poutine et son parti au pouvoir, Russie unie. Un porte-parole du président russe avait précédemment qualifié l’application d' »illégale ».

Les deux géants de la technologie se sont conformés aux demandes, mais bien que Google ait renvoyé l’application sur le Play Store peu après les élections, elle n’a jamais réapparu sur l’App Store d’Apple. Mais cette semaine a vu son retour, selon des chercheurs indépendants et le chef de cabinet de Navalny, Leonid Volkov.

L’Ukraine a exhorté Tim Cook à bloquer l’App Store en Russie peu après le début de la guerre, et bien qu’Apple ait suspendu toutes ses ventes de produits et des services limités tels qu’Apple Pay dans le pays environ une semaine plus tard, elle n’a jamais bloqué l’accès à l’App Store.

La liste des géants de la technologie qui ont pris des mesures contre la Russie et son allié biélorusse en réponse à l’invasion de l’Ukraine ne cesse de s’allonger. Intel a suspendu ses activités en Russie hier après avoir déjà arrêté les expéditions de processeurs industriels vers le pays. Nous avons également vu le développeur de World of Tanks Wargaming, dont le PDG russe a fondé la société en Biélorussie, quitter les deux pays la semaine dernière.

Navalny Crédit image : Michał Siergiejevicz