Une enquête sur les dossiers de la police montre qu’un tiers des incidents AirTag impliquent du harcèlement

En un mot : lorsqu’il s’agit d’utiliser des traqueurs pour traquer des personnes, il n’y a pas eu de données montrant si c’est vraiment un problème ou simplement si les médias y ont prêté plus d’attention. Bien qu’il n’y ait pas d’études formelles sur l’activité, une enquête récente sur les dossiers des forces de l’ordre montre de manière préliminaire qu’elle est plus courante qu’on ne le pense.

Motherboard a récemment demandé des rapports d’incident à plusieurs services de police qui mentionnaient spécifiquement les Apple AirTags. Il a reçu 150 documents impliquant l’appareil au cours des huit derniers mois. Un tiers étaient liés au harcèlement. La plupart provenaient de femmes, un seul homme ayant déclaré que son ex avait utilisé un AirTag pour le traquer. L’appareil a été planté dans la voiture de la victime dans la moitié des incidents. La plupart des autres rapports étaient liés à des vols qualifiés et à des vols.

Bien que ces statistiques semblent montrer un nombre important d’incidents impliquant le harcèlement AirTag, c’est quelque chose qui n’a pas été examiné en profondeur auparavant. Il n’y a pas d’autres données à comparer, et personne n’a regardé encore plus loin pour voir si d’autres appareils ont été utilisés comme celui-ci avant l’arrivée des AirTags. Est-ce un problème exclusif à Apple ?

Lorsque Apple a initialement annoncé les AirTags, il a vanté ses fonctions de sécurité anti-harcèlement. Jusque-là, les médias consacraient très peu de temps, voire aucun, à une telle couverture. L’utilisation d’autres trackers comme Tile pour traquer les gens n’a jamais fait la une des journaux, même s’il a moins de mesures de sécurité à cet égard.

L’étude de Motherboard soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Est-ce un exemple d’Apple attirant l’attention sur un problème inexistant et donnant l’idée à de mauvais acteurs, ou simplement une question de médias y accordant plus d’attention maintenant qu’il a été évoqué ? Quoi qu’il en soit, il semble qu’Apple ait laissé un chat sortir d’un sac. Des études plus approfondies pourraient montrer si le traqueur de trackers est en augmentation et si le problème existait avant qu’Apple ne le porte à la connaissance du public.