Utilisez FBackup pour automatiser les sauvegardes de vos fichiers importants

FBackup protège vos données importantes en les sauvegardant automatiquement sur n’importe quel périphérique USB/Firewire, local ou réseau. Les données sauvegardées peuvent être soit compressées (à l’aide de la compression zip standard), soit une copie exacte des fichiers d’origine.

C’est gratuit à des fins personnelles et commerciales

FBackup est un logiciel de sauvegarde gratuit pour un usage commercial et personnel. Cela signifie que vous pouvez économiser de l’argent en n’ayant pas à acheter un autre programme de sauvegarde.

Sauvegardes automatiques

Vous définissez une tâche de sauvegarde, la configurez pour qu’elle s’exécute automatiquement et vous l’oubliez. FBackup exécutera automatiquement la sauvegarde à la date prévue, vous aurez donc non seulement l’avantage d’avoir vos données protégées, mais vous gagnerez également un temps précieux.

Sauvegarde avec compression zip standard

Lors de l’utilisation de la « sauvegarde complète », les sources seront archivées à l’aide de la compression zip standard. FBackup utilise la compression ZIP64, ce qui signifie qu’il peut créer des fichiers zip de plus de 2 Go. En outre, vous pouvez protéger par mot de passe vos fichiers zip de sauvegarde.

Copies exactes des fichiers

Si vous ne souhaitez pas que les fichiers soient stockés dans un seul fichier zip, FBackup peut créer des copies exactes des sources de sauvegarde à l’aide de la « sauvegarde miroir ». Étant donné que FBackup sauvegardera également les dossiers vides, vous pouvez utiliser ce type de sauvegarde pour créer dans la destination une copie « miroir » des fichiers d’origine. Ce n’est donc pas seulement un logiciel de sauvegarde de fichiers.

Exécuter des actions avant/après la sauvegarde

Pour chaque tâche de sauvegarde, vous pouvez définir une action à exécuter avant ou après la sauvegarde. Par exemple, vous pouvez sélectionner « Effacer la sauvegarde » avant l’exécution de la sauvegarde, afin que tous les fichiers sauvegardés précédents soient effacés avant de charger les nouveaux. En tant qu’action après la sauvegarde, vous pouvez le mettre en veille, se déconnecter, hiberner ou même éteindre l’ordinateur une fois la sauvegarde terminée avec succès.

Facile à utiliser

Les deux fonctions principales d’un programme de sauvegarde sont les opérations de sauvegarde et de restauration. FBackup vous facilite la tâche en proposant des assistants conviviaux. Vous démarrez un nouvel assistant de sauvegarde, sélectionnez « quoi », « où », « comment » et « quand » pour sauvegarder, et la sauvegarde est prête à être exécutée. Si vous devez restaurer des fichiers, vous ouvrirez un assistant de restauration et il vous demandera « où » vous voulez que les fichiers soient restaurés.

Mises à jour automatiques

FBackup vérifie automatiquement les mises à jour chaque semaine, vous saurez donc quand une nouvelle version est publiée. L’option de vérification des mises à jour peut être désactivée, mais nous vous recommandons de l’activer afin que FBackup soit à jour.

Plusieurs destinations de sauvegarde.

Par défaut, vos sauvegardes seront stockées sur la partition Windows locale. Pour être sûr d’avoir une sauvegarde sécurisée, nous vous recommandons vivement de stocker les sauvegardes sur d’autres destinations prises en charge par FBackup. Il prend en charge les lecteurs externes tels que USB/Firewire, les lecteurs réseau mappés, les CD/DVD/BluRay et les destinations en ligne (Google Drive et Dropbox). De cette façon, si votre ordinateur subit une panne matérielle, vos données seront en sécurité sur un emplacement externe.

Plugins de sauvegarde

Vous pouvez charger des plugins pour sauvegarder ou restaurer des paramètres de programme spécifiques ou d’autres données personnalisées (comme les sauvegardes de jeu, les données de messagerie, etc.). Une fois chargés dans FBackup, ces plugins répertorieront les sources devant être sauvegardées pour ce programme particulier dans « Sauvegardes prédéfinies ». Vous pouvez voir une liste de tous les plugins de sauvegarde disponibles ici : Plugins de sauvegarde gratuits.

Sauvegarder les fichiers ouverts

Si un fichier est utilisé par un autre programme au moment de la sauvegarde, FBackup pourra toujours sauvegarder ce fichier, car il utilise le service Volume Shadow fourni par Windows. Ainsi, tant que vous utilisez Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server ou Windows 7, FBackup sauvegardera ces fichiers ouverts. Par exemple, vous pourrez sauvegarder vos e-mails et paramètres Outlook sans d’abord fermer le programme.

Multilingue

Vous pouvez choisir une langue pour l’interface utilisateur parmi les langues actuellement prises en charge. Si vous souhaitez nous aider à traduire le site Web ou son interface dans une autre langue, vous pouvez le faire en visitant la page Langues.

FBackup a une interface simple et vous guide tout au long du processus de définition d’une tâche de sauvegarde à l’aide d’un assistant convivial qui vous demande :

Où voulez-vous stocker la sauvegarde (la destination). Que voulez-vous sauvegarder (les sources). Comment voulez-vous exécuter la sauvegarde (en utilisant une sauvegarde complète qui compresse les fichiers ou une sauvegarde miroir qui ne les compresse pas). Quand voulez-vous exécuter la sauvegarde (vous pouvez planifier son exécution automatique ou l’exécuter manuellement).

Une fois qu’une tâche de sauvegarde est définie, vous pouvez l’exécuter manuellement en appuyant sur le bouton Sauvegarder (ou F6), ou si vous ajoutez un planificateur, elle s’exécutera automatiquement. FBackup peut facilement sauvegarder des sources à partir de disques locaux (y compris des disques connectés USB) vers des destinations telles que des périphériques connectés USB/Firewire ou des emplacements réseau mappés. Il crée soit des fichiers zip standard (lors de l’utilisation de la « sauvegarde complète »), soit des copies exactes des sources originales sans aucune compression (en utilisant la « sauvegarde miroir »). La meilleure chose à propos de ce logiciel de sauvegarde gratuit est qu’il protège vos données gratuitement.

Quoi de neuf: