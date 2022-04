Remedy refait Max Payne 1 et 2

Très attendu: Remedy refait son jeu de tir à la troisième personne néo-noir du début des années 2000, Max Payne. Le jeu a séduit les joueurs avec des fusillades pleines d’action mettant en vedette le « bullet time » inspiré de Matrix. Il y avait trois entrées dans la franchise, mais Remedy ne refait que les deux premières.

Mercredi, Remedy Entertainment a révélé le « Projet Max Payne 1&2 ». Le studio prévoit de refaire les deux premiers jeux Max Payne pour PC et consoles de la génération actuelle. Le projet est en cours de développement de concept et n’a actuellement aucune date de sortie. Cependant, Remedy a partagé quelques détails.

L’éditeur Rockstar Games a approché Remedy pour refaire Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne, proposant même de financer l’effort. La production tourne pour une production AAA, fonctionnant sur le moteur Northlight de Rockstar, qui alimentait Quantum Break, Control et Crossfire X.

Nous sommes extrêmement flattés que l’annonce de Max Payne 1&2 ait fait planter notre site Web d’investisseurs. ❤️ Voici un lien alternatif vers le communiqué de presse complet : https://t.co/vrWYFftsQl – Remedy Entertainment (@remedygames) 6 avril 2022

Rockstar et Remedy ont lancé le Max Payne original et sa suite en 2001 et 2003, respectivement, pour PC, PlayStation 2 et Xbox d’origine. Max Payne 3 développé par Rockstar en 2012 pour PC, PlayStation 3 et Xbox 360 sans l’aide de Remedy. Tous les jeux ont été bien accueillis et acclamés par la critique pour leur gameplay d’action inspiré de John Woo et leurs intrigues sur le thème noir.

L’annonce a suscité tellement d’intérêt qu’elle a fait planter le site Web des investisseurs de Remedy, obligeant la société à tweeter un lien alternatif vers le communiqué de presse via Cision. Il semblerait que les fans soient toujours très intéressés par les jeux de 20 ans.

L’année prochaine, Remedy prévoit de sortir la suite de son thriller psychologique de 2010 Alan Wake pour PC et consoles de la génération actuelle. Les remakes de Max Payne devraient être lancés beaucoup plus tard.