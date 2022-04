Non, Intel n’a pas obtenu de brevet pour l’architecture AMD Zen

En bref : Il existe d’innombrables exemples de technologies que le titulaire du brevet ne peut jamais dépasser de la table de conception. Il y en a peut-être encore plus déposés juste pour empêcher les concurrents de breveter quelque chose sur lequel une entreprise pourrait travailler à l’avenir. Cependant, comme l’illustre un brevet récent d’Intel, il existe également des brevets remplis de contenu plagié.

Mercredi, un utilisateur de Twitter passant par Underfox a révélé un brevet intéressant récemment accordé à Intel. Underfox soupçonne que le brevet pourrait être lié à l’architecture du processeur Ocean Cove d’Intel, qui devrait être le successeur de l’architecture Golden Cove utilisée dans les cœurs de performance des conceptions de processeurs Alder Lake de 12e génération.

Image 1 : microarchitecture AMD Zen – HC28 – août 2016. Image 2 : Brevet Intel Ocean Cove, accordé en 2022, Fig. 3. pic.twitter.com/1YPb8wtzhD – Sous-renard (@Underfox3) 6 avril 2022

Plus important encore, une inspection superficielle révèle qu’il contient des blocs de texte et des diagrammes qui ressemblent étonnamment à ceux utilisés pour décrire l’architecture du processeur Zen d’AMD lors d’une présentation lors de l’événement Hot Chips 28 en 2016. Il semble donc qu’Intel ait déposé une demande de brevet pour La technologie d’AMD en août 2018 lorsqu’elle a soumis la candidature.

Cependant, après un examen plus approfondi, le document de 122 pages décrit plusieurs caractéristiques architecturales des processeurs x86 et Arm, des GPU, du RISC-V, etc. L’analyste matériel et ancien rédacteur en chef d’AnandTech, le Dr Ian Curess, note qu’il s’agit principalement de matériaux de support pour une architecture de processeur générique qu’Intel voulait décrire dans le brevet – une méthode pour effacer une ligne de cache qui n’est pas sensible aux attaques par canal latéral de la variété Spectre.

Oui c’est surement : (a) Le projet d’été d’un stagiaire pour « décrire le fonctionnement d’un processeur »

(b) Ledit stagiaire a pris des diapositives génériques sur l’architecture du processeur sur Internet et s’est retrouvé avec AMD

(c) Le brevet réel couvre une chose mineure liée à la sécurité et à la surveillance

(d) 122 pages. https://t.co/3RCh2t4GDK — 𝐷’. 𝐼 » 𝐶 » » »’ (@IanCutress) 6 avril 2022

Fait intéressant, le document cite un article écrit par le Dr Curess en 2016 et utilise des versions en noir et blanc des diapositives AMD discutées dans son analyse de l’architecture Zen de première génération. Intel et AMD ont un accord de licence croisée signé en 2009 qui empêche les deux sociétés de se poursuivre pour contrefaçon de brevet, mais cela ne s’applique pas au document en question.

Il semble s’agir d’un document de brevet mal conçu avec un contenu plagié. Intel ne prétend pas avoir inventé la microarchitecture Zen d’AMD, mais plutôt la technologie brevetée réelle est enfouie dans le contenu copié-collé. Le travail d’amateur a suscité des spéculations selon lesquelles Intel a produit ce brevet avec une intention malveillante, mais nous n’avons pas encore vu de preuves à l’appui. Au contraire, il semble qu’Intel ait travaillé sur des moyens d’améliorer la sécurité de ses processeurs, même s’il pense (officiellement) que ses conceptions sont suffisamment sécurisées telles quelles.