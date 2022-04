Les scientifiques de la NASA ont un nouveau message pour les extraterrestres

Le monde a beaucoup changé depuis que la NASA a placé les disques d’or sur Voyager. Ces messagers contiennent des sons et des images sélectionnés comme un échantillon de la diversité de la vie et des cultures de la Terre et s’adressent à toutes les formes de vie extraterrestres. En plus de ce message, qui est aux confins de l’Univers, il existe d’autres messages radio interstellaires envoyés par de grands télescopes, comme Arecibo. Maintenant, nous en avons beaucoup plus qui essaient de trouver une vie extraterrestre.

Une équipe de chercheurs internationaux du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a présenté un nouveau design pour un message destiné à la vie extraterrestre intelligente.

Comment communiquer avec les extraterrestres ?

Une équipe de chercheurs internationaux, dirigée par Jonathan Jiang du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a tenté de répondre à cette même question, selon un rapport de Scientific American.

Bien que nous n’ayons pas encore trouvé de vie extraterrestre, la recherche s’intensifie grâce à des projets tels que le télescope rapide chinois et James Webb de la NASA.

Dans cet esprit, l’équipe de Jiang à la NASA a présenté un nouveau design pour un message destiné à la vie extraterrestre intelligente dans une nouvelle étude pré-publiée sur arXiv.org. Son design est présenté comme une mise à jour du message interstellaire d’Arecibo de 1974.

Beacon in the Galaxy : le nouveau message

L’étude, intitulée « Beacon in the Galaxy », est une introduction de base aux mathématiques, à la chimie et à la biologie telles que les humains les comprennent. Il y a 13 pages, avec un message fortement inspiré du travail développé dans le message d’Arecibo de 1974.

Dans les informations fournies, l’équipe de Jiang a inclus des détails tels que la meilleure période de l’année pour transmettre son message et les cibles potentielles. Cette explication comprend un anneau dense d’étoiles près du centre de la galaxie de la Voie lactée.

Un détail important que ce message ajoute également est une adresse de retour qui devrait permettre à tout destinataire de localiser avec précision la Terre et de renvoyer son propre message. Espérons juste que le message ne soit pas capté par une espèce intelligente capable de détruire les systèmes solaires.

La motivation pour la conception était de fournir le maximum d’informations sur notre société et l’espèce humaine dans le minimum de message. Avec les progrès de la technologie numérique, nous pouvons faire beaucoup mieux que [mensagem Arecibo] en 1974.

Dit Jiang.

Comment les extraterrestres comprendront-ils ce que nous communiquons ?

Quiconque a vu le brillant film de science-fiction « The First Encounter » saura que l’une des premières escales des officiers après toute communication avec une espèce extraterrestre serait de trouver un linguiste de classe mondiale pour essayer de déchiffrer leur langue. et permettre la communication.

Dans une inversion de l’idée présentée dans ce film, les chercheurs de la NASA ont entrepris de rendre leur message aussi facile à déchiffrer que possible pour une hypothétique intelligence extraterrestre qui n’a aucune notion de notre langage ou de nos systèmes de nombres, qui ont arbitrairement évolué en raison d’influences culturelles. tout au long de l’histoire humaine.

Ils ont donc décidé de présenter leur message sous forme de bitmap, un support qui utilise un code binaire pour créer une image pixélisée. Le message Arecibo de 1974 utilisait également une image bitmap pour présenter son message le plus simplement possible.

Le nouveau message « Beacon in the Galaxy » emprunte également à un autre projet similaire appelé Cosmic Call, qui a été diffusé depuis le télescope Yevpatoriaradio en Ukraine en 2003.

Ces informations comportaient un « alphabet » bitmap personnalisé qui utilise la transition spin-flip d’un atome d’hydrogène pour évoquer l’idée du temps, avant de marquer la date à laquelle la transmission a été envoyée depuis la Terre.

Le message composé par l’équipe de Jiang comprend également un contour d’un homme et d’une femme, ainsi qu’une carte de la surface de la Terre et de son emplacement dans la galaxie.