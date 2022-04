Rainbow Six Mobile mettra Siege sur votre smartphone

En bref : Ubisoft travaille sur une version mobile du jeu de tir tactique Rainbow Six Siege pour les appareils Android et iOS. Le bien nommé Rainbow Six Mobile est décrit par le directeur créatif d’Ubisoft, Justin Swan, comme une version complète de Rainbow Six Siege qui a été modifiée pour la rendre plus accessible sur un écran tactile.

Les joueurs s’affronteront dans des matchs PvP 5v5 à travers une variété de modes de jeu et de cartes, y compris les favoris des fans comme la banque et la frontière. Le titre mettra en vedette plusieurs des mêmes opérateurs de Siege, Ubisoft sélectionnant à la main les plus populaires pour créer sa liste de départ.

Ubisoft a déjà annoncé près d’une douzaine d’opérateurs pour le jeu, dont Ash, SLedge et Twitch en attaque et Bandit, Smoke et Mute en défense.

L’aspect mobile et le fait qu’il sera gratuit permettront aux fans de jouer à un jeu qu’ils apprécient dans des rafales courtes et accessibles, et permettront, espérons-le, à Ubisoft d’atteindre un public beaucoup plus large. « De plus, nous pouvons être extrêmement rapides autour des opérations en direct ; nous pouvons diffuser du contenu beaucoup plus rapidement et également manipuler le jeu à travers les opérations en direct », a déclaré Swan.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a été lancé sur PC, Xbox One et PlayStation 4 fin 2015 avant de trouver son chemin vers les consoles de nouvelle génération en 2020. Début 2021, le jeu comptait plus de 70 millions de joueurs inscrits. Un spin-off appelé Rainbow Six : Extraction a atterri en janvier dernier.

Rainbow Six Mobile n’a pas encore de date de lancement ferme, mais les parties intéressées peuvent se rendre sur le site Web d’Ubisoft et s’inscrire pour avoir une chance de participer à une alpha fermée ce printemps. Vous aurez besoin d’un compte Ubisoft valide pour vous inscrire, et si sélectionné, vous serez averti par e-mail, alors gardez un œil sur votre boîte de réception.