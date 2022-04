Samsung pourrait utiliser le silicium Dimensity de MediaTek dans certains téléphones Galaxy S22 FE et Galaxy S23

Dans le contexte : la dernière fois que Samsung a utilisé plus de deux chipsets dans ses téléphones phares, c’était en 2011, lorsqu’il a fait appel au silicium de Qualcomm, Exynos et Texas Instruments pour alimenter différentes variantes du Galaxy S2. Maintenant, cette troisième place pourrait être occupée par le silicium Dimensity de MediaTek, qui se rapproche de plus en plus des offres Qualcomm en termes de performances.

Pendant des années, Samsung est resté avec Qualcomm et ses propres chipsets Exynos en ce qui concerne ses téléphones phares. Cependant, le géant coréen de la technologie utilise les chipsets Dimensity de MediaTek dans un certain nombre de combinés bas de gamme. Cela a invité à spéculer qu’il ne faudra pas longtemps avant que nous voyions des téléphones Samsung de milieu de gamme ou phares alimentés par le silicium Dimensity.

Selon un rapport de BusinessKorea, Samsung explore l’idée d’utiliser des chipsets MediaTek pour le Galaxy S22 FE et certaines unités Galaxy S23. La société pourrait utiliser le silicium MediaTek pour la moitié de toutes les unités Galaxy S22 FE, ainsi que pour tous les combinés Galaxy S23 qui seront vendus sur le marché asiatique.

À ce stade, il n’est pas clair si Samsung utilisera moins de chipsets Exynos dans ses téléphones à la suite de l’adoption de plus de silicium MediaTek, mais cette dernière société a cherché des moyens d’accroître sa part de marché dans plusieurs régions. Samsung a essayé de se débarrasser de la mauvaise réputation de la marque Exynos, mais même le dernier SoC Exynos 2200 a été une version plutôt décevante.

Des rumeurs antérieures indiquaient que Samsung envisageait le chipset Dimensity 9000 de MediaTek pour une utilisation dans un téléphone haut de gamme. Il a été démontré que le Dimensity 9000 fonctionne à proximité du chipset Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm, et il alimente déjà des téléphones comme le Red K50 Pro et l’Oppo Find X5 Pro. Il serait logique que Samsung l’utilise dans certaines de ses offres haut de gamme, ne serait-ce que pour offrir une expérience plus cohérente entre les modèles vendus dans différentes régions.