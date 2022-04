Les kits Corsair comprennent tout pour construire votre propre boucle de refroidissement liquide personnalisée

Avis de l’éditeur : Construire une boucle de refroidissement liquide personnalisée peut être une tâche ardue, surtout si vous n’avez aucune expérience préalable en refroidissement liquide. Corsair affirme que ses nouveaux kits sont idéaux pour les nouveaux arrivants et les vétérans chevronnés, bien que personnellement, je chercherais à me mouiller les pieds avec une configuration moins compliquée et plus abordable avant de plonger sans aucune expérience.

Corsair a lancé une paire de kits de refroidissement liquide conçus pour aider les passionnés à concevoir et à construire leur propre boucle de refroidissement rigide.

Le Corsair Hydro X Series XH305i est livré avec tout le nécessaire pour créer un kit de refroidissement personnalisé. Cela commence par le bloc d’eau CPU XC7 RGB PRO, qui est compatible avec les processeurs Intel LGA 1700/1200 et AMD AM4. Les acheteurs recevront également un radiateur de performance XR5 360 mm de 30 mm d’épaisseur, un combo pompe / réservoir XD5 RGB, trois ventilateurs LED RGB de 120 mm, un litre de liquide de refroidissement de performance pré-mélangé, une sélection de tubes durs et un contrôleur iCUE.

Corsair comprend en outre tous les outils de coupe/pliage nécessaires pour façonner les tubes comme bon vous semble pour votre application.

Les passionnés de matériel qui manquent d’espace pourraient envisager le XH303i RGB PRO, qui remplace le combo pompe / réservoir par une pompe DDC PWM et échange les ventilateurs QL RGB contre des variantes SP120 RGB Elite.

L’Hydro X Series XH305i de Corsair est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui à partir de 599,99 $; le XH303i compact vous coûtera 499,99 $. Les deux kits sont couverts par une garantie de deux ans et sont proposés dans votre choix de combinaisons de couleurs noir ou blanc.