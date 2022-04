Qu’est-ce que Jamais Vu, le phénomène psychique opposé à Déjà Vu

Le phénomène de Déjà Vu, qui se produit lorsque nous avons l’impression d’avoir déjà vécu une expérience donnée, a un contraire appelé Jamais Vu. Voici ce que c’est.

Nous savons tous ce qu’est un Déjà Vu (« déjà vu », en italien), cet étrange phénomène psychique dans lequel tenter une nouvelle expérience – comme visiter un lieu jamais vu auparavant ou faire connaissance avec une personne inconnue – nous avons encore le sentiment de l’avoir déjà vécu et vécu, comme si tout s’était déjà passé dans le passé. Si le Déjà Vu est largement connu, son contraire l’est beaucoup moins, le Jamais Vu (du français, « jamais vu »), dans lequel on a le sentiment – aliénant – de vivre une expérience qui semble complètement nouvelle, même si elle a une parfaite familiarité. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans la rue qui mène à la maison ou dans un endroit que nous fréquentons habituellement et avoir le sentiment de ne jamais les avoir vus auparavant, de ne pas savoir exactement où nous sommes, tout en les reconnaissant rationnellement d’une certaine manière.

Le jamais vu peut être défini comme « trouver subjectivement inconnu quelque chose que nous savons être familier », comme le précise l’article « L’induction du jamais vu au laboratoire : aliénation des mots et satiété sémantique » mené par des scientifiques français du Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition de l’Université de Grenoble et publié dans la revue spécialisée Memory. Ceux qui font l’expérience d’un Jamais Vu en rentrant de l’école ou du travail peuvent même se perdre et avoir besoin d’un navigateur pour retrouver leur chemin, comme en témoignent certaines histoires racontées sur les réseaux sociaux. Ce phénomène psychique peut occasionnellement apparaître chez des personnes en parfaite santé, comme Déjà Vu, mais il peut aussi être associé à certaines conditions cliniques, comme l’amnésie, l’épilepsie et l’aphasie, le trouble du langage qui a récemment touché l’acteur d’Hollywood Bruce Willis. Le syndrome de Capgras, la schizophrénie, les convulsions et le délire peuvent également conduire à l’émergence du Jamais Vu.

Curieusement, il est possible d’induire Jamais Vu par une simple expérience. Dans l’étude de l’Université de Grenoble, le professeur Chris JA Moulin et ses collègues ont montré que le phénomène peut être déclenché par des « tâches d’aliénation », comme taper à plusieurs reprises un mot sur une période de temps. On a demandé aux participants de copier continuellement certains mots, jusqu’à ce que dans leur esprit ils commencent à perdre le sens qui leur est normalement attribué. De familiers, ces termes ont commencé à devenir inconnus. Les chercheurs ont indiqué qu’environ les deux tiers des participants ont commencé à se sentir « étranges et particuliers » après avoir écrit les mots après trente fois ou une minute après le début de l’exercice. Ils ont également constaté que ceux qui expérimentaient Déjà Vu plus fréquemment étaient plus susceptibles d’expérimenter Jamais Vu. Les scientifiques décrivent ces événements comme des « phénomènes de mémoire expérientielle », similaires, mais avec quelques différences.