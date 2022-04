Intel lance l’ASIC Blockscale de deuxième génération pour l’extraction de Bitcoin

En bref : Intel pense qu’il peut aider à réduire l’impact environnemental de l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de preuve de travail, c’est pourquoi il va de l’avant avec une puce d’accélération de blockchain de deuxième génération. La société est également convaincue qu’elle peut expédier la nouvelle puce en volume sans compromettre la production de CPU et de GPU.

En février dernier, Intel a dévoilé sa solution d’accélération de chaîne de blocs « Bonanza Mine » de première génération lors d’une présentation lors de la conférence annuelle IEEE International Solid-State Circuits Conference. La société a déclaré qu’elle travaillait sur une solution de deuxième génération qui offrirait de meilleures performances par watt, mais n’a pas proposé de calendrier précis quant au moment où elle arriverait sur le marché.

Cette semaine, Intel a lancé un nouveau circuit intégré spécifique à une application (ASIC) appelé Blockscale qui est censé être capable de fournir jusqu’à 580 GH par seconde. La société affirme qu’elle consommera entre 4,8 et 22,7 watts de puissance, ce qui équivaut à une efficacité énergétique allant jusqu’à 26 J/TH.

Les puces Bonanza Mine de première génération d’Intel étaient beaucoup moins efficaces à 90 J/TH. Les puces Blockscale peuvent être intégrées dans des chaînes allant jusqu’à 256 ASIC, et un tel système fournirait environ 148 TH par seconde avec une consommation électrique d’environ 3 850 watts. Cela se rapproche de l’efficacité du système de minage S19J XP de Bitmain, qui peut atteindre 140 TH par seconde avec seulement 3 010 watts.

Plus important encore, Intel affirme pouvoir inonder le marché de puces Blockscale pour l’extraction de Bitcoin sans compromettre la capacité de fabrication des CPU et des GPU. En d’autres termes, l’entreprise utilise un nœud de processus différent, plus mature, peut-être d’une fonderie externe.

Les plus gros clients des systèmes miniers Bonanza Mine et Blockscale d’Intel sont Jack Dorsey’s Block (anciennement Square), GRIID Infrastructure, Hive Blockchain Technologies et Argo Blockchain. Selon GRIID, les nouveaux systèmes de minage d’Intel coûtent 5 625 $ par unité, soit environ la moitié du prix de solutions comparables comme Bitmain.

Le coût devrait être suffisamment faible pour inciter certains mineurs de GPU à basculer, mais leur décision dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle le réseau Ethereum peut passer à un mécanisme de consensus de preuve de participation. En attendant, les prix et la disponibilité des GPU semblent s’améliorer au fil des mois. Blockscale commencera à être expédié au troisième trimestre 2022.