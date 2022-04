Windows 365 plus rapide et plus dynamique grâce au cloud

L’année dernière, Windows 365 est arrivé pour ébranler les fondements de l’informatique. Le premier PC cloud Microsoft qui nous a permis d’accéder à toutes nos données Windows de n’importe où. Celui-ci, conçu pour le monde des affaires, permet aux utilisateurs de conserver leurs paramètres, applications et contenus sur n’importe quel appareil. Mais, il y a toujours place à l’amélioration et c’est ce que Microsoft a montré dans son événement de travail hybride.

Quoi de neuf dans Windows 365

Chez Microsoft, ils ont pu voir de nouvelles utilisations pour les PC dans le cloud. Des effectifs élastiques tels que les stagiaires ou les sous-traitants aux besoins informatiques à grande échelle tels que les développeurs, en passant par les travailleurs à distance et les besoins sécurisés en matière d’apport de votre propre PC (BYOPC). Windows 365 est facile à étendre, ce qui le rend particulièrement utile en période de changement, comme les fusions et acquisitions. Coats, le plus grand fabricant de fils industriels au monde, a été l’un des premiers à adopter Windows 365.

« Windows 365 offre sécurité et performances pour les divers besoins de notre main-d’œuvre hybride. Il offre évolutivité et flexibilité à nos employés, développeurs et partenaires commerciaux tiers, en utilisant une variété d’appareils, y compris apporter votre propre appareil. Il est également intégré à Microsoft 365, où nous pouvons gérer les PC dans le cloud avec l’ensemble de notre flotte d’appareils» -Helge Brummer, vice-président de la technologie et des opérations, Coats.

Cela permet d’accélérer la transformation numérique comme jamais auparavant. Selon Gartner, 72 % des responsables de l’infrastructure et des opérations (I&O) ont investi ou ont l’intention d’investir dans des solutions basées sur le cloud au cours des 24 prochains mois. Alors que la pandémie recule lentement et que les entreprises cherchent à adopter des stratégies de travail hybrides plus permanentes, de nouvelles fonctionnalités intégrées sont nécessaires pour permettre des méthodes de travail plus flexibles.

Démarrage de Windows 365 : un démarrage comme n’importe quel autre PC

Avec le démarrage de Windows 365, nous pourrons nous connecter directement à notre PC cloud au démarrage et le désigner comme l’expérience Windows principale sur l’appareil. Cela fait de Windows 365 une solution encore meilleure pour les équipes de travail temporaires ou les équipes de première ligne. Les scénarios de partage d’appareils et d’apport de notre propre équipement (BYOD) sont courants dans ces cas. Il permet à différents utilisateurs de se connecter directement à leur propre PC Cloud Windows 365 personnel et sécurisé avec leurs informations d’identification.

Switch Windows 365 : Basculez rapidement vers votre équipe dans le cloud

Depuis Windows 10, nous avons la possibilité de basculer entre plusieurs bureaux. Mais maintenant, il sera également possible de faire le saut vers Windows 365. Une option pour nous permettre de nous déplacer entre notre PC dans le cloud et notre ordinateur local de la même manière que nous nous déplaçons entre les ordinateurs de bureau. Nous pouvons même utiliser les mêmes commandes clavier familières, ainsi qu’un clic de souris ou un geste de balayage.

Une nouvelle application native Windows 365 nous donnera un autre moyen d’accéder directement à notre PC cloud à partir de la barre des tâches ou du menu Démarrer. Tout cela avec un chemin vers le bureau de notre Cloud PC, offrant une expérience d’accueil personnelle et personnalisée pour adapter notre configuration, notre profil et notre style de travail.

Windows 365 Offline, un avenir très prometteur

Ils travaillent également pour offrir Windows 365 hors ligne, ce qui nous permettra de travailler dans Windows 365 même lorsque nous sommes hors ligne. Lorsque la connectivité est restaurée, le PC cloud se resynchronise automatiquement avec le service sans perte de données, de sorte que l’expérience utilisateur et le flux de travail sont persistants.