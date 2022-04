Les autorités allemandes ferment le plus grand marché darknet au monde et saisissent 25 millions de dollars en Bitcoin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les autorités allemandes affirment avoir fermé le plus grand marché darknet au monde, saisissant 543 Bitcoins, d’une valeur d’environ 25 millions de dollars, dans le processus. Hydra Market comptait 17 millions de clients, 19 000 comptes vendeurs et ce qui était probablement le chiffre d’affaires le plus élevé de toutes les plateformes en ligne illégales.

Comme d’autres marchés similaires, le marché d’Hydra en langue russe était un foyer de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. L’unité anti-cybercriminalité des procureurs de Francfort a déclaré avoir généré des ventes de 1,23 milliard d’euros (1,35 milliard de dollars) rien qu’en 2020, bien que ses clients soient principalement situés en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Arménie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et Moldavie, selon la société de criminalistique blockchain Ciphertrace.

L’Office central allemand de lutte contre la cybercriminalité (ZIT) et l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont annoncé aujourd’hui avoir saisi l’infrastructure de serveurs d’Hydra Market, qui a été lancée en 2015. L’enquête a débuté en août 2021 et a également impliqué les autorités américaines.

Le BKA a déclaré que le Bitcoin Bank Mixer, un service d’obscurcissement des transactions numériques fourni par Hydra, rendait extrêmement difficile pour les forces de l’ordre de retracer la source et la destination des paiements cryptomonnaies.

Selon Chainalysis, Hydra Market offrait des services de retrait d’argent conçus pour permettre aux utilisateurs de déplacer secrètement de gros volumes de crypto-monnaie illicite, ce qui lui permettait d’agir comme un service de blanchiment d’argent pour les entités russes. Étonnamment, cependant, il n’a pas été utilisé pour échapper aux sanctions imposées au pays, et son volume de transactions a en fait chuté après l’invasion de l’Ukraine.

Ce n’est pas la première fois que les autorités allemandes ferment un énorme marché du dark web. Ils ont mené une enquête qui a fait tomber DarkMarket, utilisé par environ 500 000 personnes, en 2021. Il vendait principalement de la drogue, de la fausse monnaie, des détails de carte de crédit, des cartes SIM et des logiciels malveillants.