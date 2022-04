To-Do intègre des rappels intelligents et des dates d’échéance

En 2015, Microsoft a décidé d’investir dans les meilleures applications Android et iOS pour créer ses propres services sur ces systèmes d’exploitation. Microsoft To Do est né de l’acquisition de Wunderlist. C’était et c’est une application capable de gérer des tâches et des rappels. Il est disponible sur toutes les plateformes et sur le Web et offre diverses fonctionnalités et capacités. Sur iOS, par exemple, l’application prend en charge la reconnaissance du langage naturel, et maintenant cette fonctionnalité est arrivée sur Windows.

Microsoft To-Do reconnaît désormais le langage naturel sur iOS

La reconnaissance du langage naturel est une fonctionnalité très utile qui vous fera économiser plusieurs clics et tapotements lors de l’ajout de rappels à Microsoft To Do. Élimine le besoin d’ajouter manuellement une date d’échéance, une heure de rappel et un calendrier de répétition. Par exemple, vous pouvez écrire « Vérifiez les Netcost-Security tous les jours à 21h » pour créer automatiquement un rappel quotidien avec des notifications à ce moment-là. Auparavant, les utilisateurs devaient remplir manuellement les champs de rappel, d’expiration et de répétition.

La reconnaissance de la date et de l’heure est une fonctionnalité facultative qui peut être désactivée dans les paramètres ou au cas par cas. Cette dernière option est très utile lorsqu’un mot n’est pas une date. Dans ce cas, appuyer sur le bouton de retour après un mot en surbrillance supprime la suggestion.

La reconnaissance du langage naturel est actuellement disponible dans Microsoft To Do sur Windows 10, 11 pour les utilisateurs anglophones. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de cette fonctionnalité dans la documentation de support officielle de Microsoft.

Comme nous l’avons déjà indiqué, il n’est pas disponible en Français pour le moment. Dans quelques semaines, il sera sûrement disponible en Français afin que nous puissions travailler avec un langage naturel et plus facilement avec nos tâches et nos horaires dans Microsoft To-Do.