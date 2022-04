Franz vous permet de combiner des services de messagerie et plusieurs comptes dans une seule application

Franz vous permet d’ajouter plusieurs fois chaque service. Cela fait de Franz l’outil idéal pour gérer simultanément plusieurs comptes professionnels et privés. Vous pouvez même utiliser cinq comptes Facebook Messenger différents à la fois, si une raison inexplicable vous y oblige.

Comment gérez-vous mes messages et chats personnels ?

Franz ne lit rien de ce que vous tapez, envoyez ou recevez. C’est entre vous et votre service de messagerie. Son seul intérêt est de réussir à délivrer vos messages. Pas de nez – bravo au secret postal !

Quels sont les services pris en charge par Franz ?

Franz prend en charge une grande variété de services de messagerie et de chat professionnels et privés tels que Slack, WhatsApp, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, GroupMe, Skype et bien d’autres.

Pourquoi construire Franz

Faire partie de différentes communautés vous oblige souvent à utiliser différentes plateformes de messagerie. Vous vous retrouvez avec de nombreuses applications et fenêtres de navigateur différentes essayant de rester au courant de vos messages et de vos discussions. Poussé par cela, nous avons construit Franz, une solution en une étape au problème.

Pourquoi Franz s’appelle-t-il Franz ?

Franz, Franz, Franz, Franz, Franz, Franz, Franz… Facile à dire, facile à prononcer et chargé d’histoire. L’empereur François-Joseph Ier d’Autriche a connu des moments difficiles après la chute de l’empire autrichien. Pourquoi ne pas donner une seconde chance à quelqu’un avec les compétences de communication exceptionnelles d’un empereur ?

Quoi de neuf:

Caractéristiques

Application : augmentation considérable des performances et de la stabilité

Application : remplacée par BrowserViews

macOS : invite de téléchargement Apple Silicon pour rendre votre expérience beaucoup plus rapide et stable.

Corrections de bugs