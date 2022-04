Le système d’infodivertissement Audi informe les propriétaires des options non payées

Dans le contexte : il semble de plus en plus que ces utilisateurs finaux ne peuvent rien posséder de manière fiable. De nombreux développeurs de jeux et de logiciels sont passés à des modèles de jeux/logiciels en tant que service (GaaS et SaaS, respectivement). Les fabricants pourraient appliquer la même idée à tout ce qui nécessite un micrologiciel. Nous vivons à une époque où une entreprise a plus de contrôle que nous sur nos appareils achetés.

Un propriétaire de voiture a récemment publié une vidéo montrant que cette philosophie pourrait se répandre dans l’industrie automobile. Sur le subreddit r/mildlyinfuriating, l’utilisateur a posté une vidéo montrant comment au moins un bouton sur le tableau de bord de son Audi Q4 E-Tron ne fonctionne pas parce qu’il ne l’avait pas payé.

Le contrôle en question est étiqueté « Sync » et est lié au système de climatisation. Il est utilisé pour activer la climatisation tri-zone d’Audi. Au lieu de simplement ne pas fonctionner, le bouton crache un message sur l’écran du centre d’infodivertissement disant : « Remarque : la fonction n’a pas été achetée ».

The Drive note qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, la climatisation à trois zones est de série sur les véhicules Audi. Cependant, dans le pays d’origine de l’utilisateur, le Danemark, il s’agit d’une fonctionnalité complémentaire de 758 $. Le propriétaire ne l’a pas payé parce qu’il ne s’attendait pas à l’utiliser, mais il a été surpris de voir ce fait apparaître à l’écran.

Le message a reçu près de 120 000 votes positifs au cours des deux dernières semaines avec des milliers de commentaires – dont beaucoup de coups sournois à Audi pour avoir apporté des microtransactions aux voitures. Le message ne contient pas d’option pour acheter la fonctionnalité, mais il n’y a aucune raison pour qu’il ne le puisse pas. Les fabricants publient souvent des mises à jour en direct de leurs véhicules pour leur ajouter des fonctionnalités. Il n’y a donc aucune raison pour qu’ils ne puissent pas modifier le firmware pour activer une telle fonctionnalité.

Cela soulève la question de savoir si nous commencerons à voir les futurs véhicules avec une liste d’options que nous pourrons acheter après la vente initiale. Une question plus importante est de savoir si les constructeurs automobiles commenceront à proposer des services par abonnement qui étaient autrefois des caractéristiques de base de leurs véhicules.

Les commentateurs de la publication plaisantent sur le fait de payer pour activer les airbags, mais une application plus logique consisterait à transformer des fonctionnalités autrefois standard, comme la climatisation, en services d’abonnement. Cela semble ridicule, mais cela ne semble pas si exagéré si l’on considère que de nombreux développeurs de jeux et de logiciels se sont tournés vers les modèles GaaS et SaaS. Il n’y a rien qui retienne les constructeurs automobiles de le faire, si ce n’est qu’il s’agit jusqu’à présent d’eaux non testées. Personne ne veut subir l’indignation publique d’être le premier.

« Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. »