Ce sont toutes les actualités de OneDrive en 2022

Nous sommes entrés dans le deuxième trimestre de l’année et de Microsoft, ils veulent que nous nous souvenions qu’ils mettent à jour OneDrive très fréquemment. À tel point qu’il a compilé les principales nouveautés arrivées cette année. Ce ne sont pas les fonctionnalités les plus utilisées ni les plus révolutionnaires, mais elles améliorent une excellente base qui est le service OneDrive. Voyons quelles ont été les caractéristiques les plus remarquables.

Janvier 2022 – Fichiers à la demande sur Mac, liens améliorés et éditeur de photos remanié

En janvier 2022, Microsoft a publié un système de fichiers à la demande remanié pour macOS. Afin de refléter les changements dans la façon dont le système d’exploitation de bureau d’Apple gère les fichiers. Peu de temps après, la société a dû faire face à une importante réaction des utilisateurs, obligeant Microsoft à recommencer. Fin février, Microsoft a publié une mise à jour basée sur les commentaires des utilisateurs.

La copie de lien améliorée dans OneDrive pour le Web permet aux utilisateurs de modifier le type de lien et les autorisations avant de générer et de partager un lien. Cela remplace l’ancien comportement où OneDrive copierait automatiquement un lien avec les autorisations par défaut.

Pour les utilisateurs de SharePoint, Microsoft a introduit une meilleure expérience de déplacement ou de copie. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à une nouvelle boîte de dialogue pour choisir la destination de leur contenu lors du déplacement ou de la copie de fichiers et de dossiers dans OneDrive et SharePoint.

L’éditeur intégré dans OneDrive pour le Web a reçu de nouvelles fonctionnalités de retouche photo. Il vous permet de recadrer, faire pivoter, ajuster la lumière et la couleur, ajouter des filtres et annoter des images à partir de OneDrive. Le nouvel éditeur de photos de OneDrive pour le Web est complété par d’autres fonctionnalités liées à la photographie, telles que la prise en charge de Live Photo d’Apple et de Samsung.

Enfin, en janvier, Microsoft a publié de nouveaux rapports de gestion de la synchronisation OneDrive. Aider les administrateurs informatiques à mieux comprendre comment OneDrive se comporte au sein de leurs organisations et comment aider les utilisateurs à mieux gérer diverses fonctionnalités et bogues potentiels.

Février 2022 – Mouvement de dossier et client ARM natif pour Mac

En février 2022, l’équipe OneDrive s’est concentrée sur l’amélioration de l’expérience des utilisateurs de macOS. Microsoft a créé une application OneDrive native pour les Mac basés sur ARM d’Apple et a publié le premier aperçu public de Known Folder Move. Ce dernier vous permet de conserver en toute sécurité les fichiers des dossiers sélectionnés en téléchargeant constamment leur contenu sur OneDrive.

Sous Windows, Microsoft a publié un centre d’activité de synchronisation repensé pour mieux s’aligner sur WinUI dans Windows 11. Le nouveau centre d’activité de synchronisation présente des coins arrondis et des visuels plus modernes avec un meilleur accès aux paramètres et à la corbeille (vous n’avez plus besoin d’ouvrir des menus supplémentaires) .

Mars 2022 – Client natif ARM pour Windows

En mars 2022, Microsoft a publié un client OneDrive mis à jour avec prise en charge ARM pour Windows afin d’offrir aux utilisateurs de meilleures performances et une meilleure efficacité. ET

Et enfin, le géant du logiciel a ajouté la possibilité de déplacer des raccourcis de « Ajouter à OneDrive » à n’importe quel dossier OneDrive privé. Un moyen d’accélérer les étapes dans cet aspect.