Comment les cafards ont-ils survécu à l’astéroïde qui a tué les dinosaures

Un scientifique américain a expliqué comment les cafards ont réussi à survivre au crash de l’astéroïde qui a exterminé les dinosaures non aviaires.

Il y a soixante-six millions d’années, à la fin du Crétacé, l’astéroïde Chicxulub de 10-14 kilomètres de diamètre tombait dans la zone actuelle de la péninsule du Yucatan, au Mexique, provoquant une véritable apocalypse. Environ 75 % des espèces végétales et animales de la Terre ont été anéanties par les conséquences directes et indirectes de l’impact catastrophique ; en fait, une vague de tsunami de 1,5 kilomètre de haut a été générée qui pourrait se propager sur le continent à plus de 140 kilomètres par heure, des incendies dévastateurs et un long hiver solaire (qui a duré peut-être des décennies) en raison de la poussière soulevée par le crash, qui a obscurci l’étoile entraînant une baisse drastique de la température, la mort des plantes, des herbivores et par conséquent des carnivores. Les dinosaures comptaient certainement parmi les victimes les plus illustres, à l’exception des oiseaux dont sont issus les oiseaux modernes. Parmi les espèces qui ont été sauvées, il y avait certainement des cafards, encore aujourd’hui parmi les animaux les plus répandus et les plus prospères de toute la planète. Mais comment ces petits insectes ont-ils survécu ?

Le professeur Brian Lovett, chercheur postdoctoral en mycologie à l’Université de Western Virgina, l’explique dans un article sur The Conversation. Le scientifique a répondu à cette question précise dans la rubrique « Curious Kids », dans laquelle des experts sont confrontés aux questions posées par des enfants, en l’occurrence le petit Kinjal, un Indien de 11 ans originaire de New Delhi. Le Dr Lovett a d’abord expliqué que les cafards préhistoriques de quelques centimètres de long étaient bien plus « équipés » que les dinosaures géants pour survivre à une catastrophe de ce genre. Le corps écrasé, par exemple, leur permet de s’aplatir et de se cacher partout, dans le sol, à l’intérieur des rochers et dans tout autre ravin. C’est un gros plus, car une vague de chaleur mortelle provenant d’une collision d’astéroïdes balaie une partie importante de la planète. « Les fissures dans le sol offrent une excellente protection contre la chaleur », explique le scientifique américain.

Une autre arme gagnante des cafards est qu’ils sont des charognards omnivores. Alors que de nombreux animaux sont morts de faim après l’impact parce qu’ils étaient privés de leur source de nourriture, les cafards profitent de tous les débris organiques disponibles, survivant facilement aux conditions désastreuses de la pénurie. Mais le véritable atout dans le trou de ces insectes était très probablement les oothèques, les enceintes protectrices dans lesquelles leurs œufs sont déposés. Ils sont conçus pour résister à la sécheresse, aux inondations et à d’autres menaces extérieures. Il n’est pas improbable de penser que de nombreuses oothèques ont survécu au crash cachées quelque part, se « réactivant » dès que les conditions l’ont permis, permettant à l’espèce de survivre aux années les plus critiques de la catastrophe provoquée par ChicXulub. Aujourd’hui, plus de 4 000 espèces de cafards vivent dans le monde, dont plusieurs se sont habituées à vivre derrière les humains. En cas de nouvelles catastrophes mondiales, ils feront probablement partie des animaux capables de survivre à nouveau.