Une enquête commandée par Google affirme que la technologie Microsoft rend les gouvernements moins sûrs

Une patate chaude : Google et Microsoft y travaillent depuis des décennies, et le géant de la recherche a maintenant mis en lumière le monopole informatique de Redmond dans le secteur gouvernemental américain avec une nouvelle enquête. Commandée par l’équipe Google Cloud, l’enquête Public Opinion Strategies a interrogé 2 600 travailleurs américains, dont 338 étaient employés dans les gouvernements fédéral, étatique ou local. Outre la majorité de ces employés du gouvernement qui s’inquiètent des futures cyberattaques et ne sont pas satisfaits des offres de Microsoft sur le lieu de travail, Google a déclaré que la dépendance des gouvernements à la technologie Microsoft les rendait plus vulnérables au piratage.

Dans un article de blog plutôt cinglant, Google a critiqué la domination des logiciels de productivité de Microsoft actuellement utilisés par les gouvernements fédéraux et étatiques américains pour les risques de sécurité et la vulnérabilité associés aux outils « hérités ». Bien qu’il y ait du vrai dans les affirmations de Google, l’enquête Public Opinion Strategies qu’il a utilisée pour les faire est également discutable en soi.

Pour commencer, l’enquête est commandée par Google Cloud, au lieu d’être indépendante. Et si cela n’augmente pas le risque de biais, la taille de l’échantillon significatif sur lequel Google a tiré sa conclusion ne représente que 13 % du total, puisque seulement 338 des 2 600 personnes interrogées sont des employés du gouvernement.

Cela dit, ce que révèle l’enquête, c’est que plus de 50 % de ces employés du gouvernement préféreraient avoir d’autres produits et services – en plus des logiciels hérités de Microsoft – qui pourraient les aider à mieux faire leur travail.

Ils ont également partagé leurs inquiétudes concernant les attaques potentielles de cybersécurité et les gouvernements étant plus vulnérables au piratage, car ils s’appuyaient principalement sur des produits Microsoft tels que Word, Outlook, Teams et OneDrive.

L’efficacité de ces outils a également été remise en question, les réponses à l’enquête étant réparties entre les utilisateurs favorables à Microsoft et ceux bloqués à l’aide de ces services car le passage à un autre fournisseur était difficile.

Google a déclaré que cette situation risquait également pour les travailleurs d’adopter des pratiques de « shadow IT », qui impliquent l’utilisation de produits et services au travail qui n’ont pas été officiellement approuvés par leurs services informatiques. L’enquête affirme que le manque de diversité dans les outils disponibles a conduit 35 % des employés du gouvernement du métro de DC à utiliser l’informatique fantôme, dont 41 % appartiennent à la tranche d’âge des 20 à 34 ans.

Dans sa réponse, Microsoft a qualifié l’étude de Google de « décevante mais pas surprenante » dans un e-mail à NBC News. Frank Shaw, CVP des communications de Microsoft, a déclaré qu’il était inutile pour Google de créer des divisions dans la communauté de la sécurité pendant une période d’alerte accrue.

Il a également noté que Redmond collaborerait à travers l’industrie pour défendre ses clients et les agences gouvernementales et soutiendrait le gouvernement américain avec ses meilleurs logiciels et services de sécurité.