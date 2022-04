Enquête Steam de mars : meilleures performances à ce jour pour la série RTX 3000, les processeurs AMD perdent du terrain pour le deuxième mois consécutif

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La dernière enquête sur le matériel et les logiciels Steam est arrivée avec de bonnes nouvelles pour Intel et Nvidia. Pour la première fois depuis des années, Chipzilla a vu sa part de CPU parmi les participants augmenter pour le deuxième mois consécutif, tandis que les cartes Ampere ont connu leur meilleure période à ce jour.

Regarder AMD s’éloigner de la tête d’Intel dans la section des processeurs de l’enquête est devenu une tendance attendue ces derniers temps. L’équipe rouge a atteint la barre des 30% en mai, et bien qu’il y ait eu quelques mois où sa part a chuté, elle a toujours rebondi immédiatement. Mais une baisse de -0,04 % en février et une baisse de -0,26 % en mars est la première fois que cet écrivain peut se souvenir de deux mois consécutifs de diminution du nombre d’utilisateurs de processeurs AMD. Le fabricant Ryzen est maintenant à 30,66 % alors qu’Intel se rapproche de la reprise de sa part de 70 % du gâteau.

Passant aux GPU, davantage de personnes ont commencé à utiliser la GTX 1060 le mois dernier (0,19 %), consolidant sa place à la première place qu’elle occupe depuis janvier 2018. Cependant, la RTX 2060 continue de respirer dans le cou. La carte Turing a enregistré les troisièmes gains les plus importants le mois dernier (0,24%), dépassant la GTX 1050 Ti et se classant à la troisième place du graphique principal du GPU.

Mars a également été le meilleur mois jusqu’à présent pour les cartes Ampère. Six des dix plus grands gagnants provenaient de la dernière série RTX 3000 de Nvidia : le RTX 3060 était en tête du peloton (en hausse de 0,56 %), suivi du RTX 3070. Les 3060 Ti, 3080, 3070 Ti et 3050 constituaient le reste de la grands déménageurs. Cela pourrait-il être le reflet du fait que les cartes graphiques se rapprochent de plus en plus de leur PDSF à mesure que la disponibilité s’améliore ?

Malheureusement pour AMD, la Radeon RX 6700 XT reste la seule carte RDNA 2 sur le graphique principal, grâce à sa part de 0,23 %. Il n’a augmenté que de 0,01 % le mois dernier et se situe actuellement entre les séries GT 720M et RX 590.

Ailleurs, Windows 11 continue d’éroder lentement mais sûrement l’avance de Windows 10 avec un gain de 1,25% en mars, le portant à 16,84%, et six est presque le nombre le plus courant de cœurs de processeur physiques parmi les utilisateurs, se déplaçant à moins de 0,10% de l’option la plus populaire de longue date des processeurs à quatre cœurs. La majorité des participants ont 8 Go de VRAM dans leurs cartes graphiques, plus de 1 To d’espace de stockage et 16 Go de RAM, et si vous utilisez un casque VR, c’est probablement l’Oculus Quest 2.

Comme toujours, la mise en garde ici est que la participation à l’enquête Steam est facultative parmi les utilisateurs de la plate-forme, mais elle donne une bonne indication du matériel que les gens achètent et utilisent.