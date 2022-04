Intel lance un jeu par navigateur de style rétro appelé Pixel Pat, avec le PDG Pat Gelsinger

WTF ? ! Dans ce qui semble initialement être une farce du poisson d’avril, Intel a marqué le premier anniversaire de la présence de son PDG Pat Gelsinger à la barre en lançant un jeu par navigateur de style 8 bits mettant en vedette son patron. Non seulement cela apportera un léger amusement pendant environ trente secondes, mais vous pourrez également apprendre des faits intéressants sur Gelsinger et son histoire.

Le bien nommé Pixel Pat, que vous pouvez essayer ici, est un coureur gratuit et sans fin créé par Intel. Cet écrivain a supposé qu’il s’agissait d’une blague du poisson d’avril que la société avait peut-être publiée un jour plus tôt, et d’une certaine manière, c’est peut-être le cas, mais vous pouvez toujours jouer au jeu rétro-esque.

Il n’y a pas d’arrêt #PixelPat (surtout quand il est dans un costume de lapin). Notre nouveau #8 bits le jeu est un sprint passionnant à travers une usine de fabrication de puces, ainsi qu’un voyage dans le passé pour célébrer @PGelsingerest la première année en tant que @Intel‘s PDG. Joue maintenant! https://t.co/UoyapU6SDt pic.twitter.com/QXcnKoKasu —Intel (@intel) 31 mars 2022

Pixel Pat voit le héros éponyme se frayer un chemin à travers la nouvelle usine de fabrication d’Intel alors qu’il tente de collecter des plaquettes éparpillées dans l’installation. La collecte d’ampoules apportera des informations sur les jalons que Gelsinger et Intel ont développés au fil des décennies. Saviez-vous, par exemple, qu’il a rejoint l’équipe de conception du processeur i386 en 1981 ?

Les joueurs peuvent faire un double saut Pat, et vous pouvez voir combien d’ampoules et de plaquettes ont été collectées une fois que vous mourez. Évitez ce qui est vraisemblablement des nuages ​​de poussière et des insectes, deux choses qu’aucune plante fabuleuse ne veut, bien que vous puissiez bénéficier d’une invincibilité temporaire en plongeant dans un costume de lapin. Vous obtenez également des vies supplémentaires en ramassant des cœurs ou 86 plaquettes.

Mis à part le moment du poisson d’avril, Intel envisage probablement la publicité du jeu pour Chipzilla et son PDG. Comparé à certaines des terribles promotions de relations publiques que nous avons vues dans le passé, celle-ci n’est pas si mauvaise. Cependant, cela survient un jour après qu’il a été révélé que Gelsinger avait gagné 178,6 millions de dollars en 2021, soit environ 698% de plus que le salaire 2020 de l’ancien PDG Bob Swan et 217 fois plus que l’employé moyen d’Intel la même année, alors peut-être qu’Intel a pensé pixeliser lui et louant ses réalisations rendrait le patron plus sympathique. À la réflexion, ce n’est peut-être pas une bonne promotion après tout.