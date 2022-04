Les utilisateurs de téléphones et d’onglets Samsung Galaxy aux États-Unis pourront bientôt effectuer eux-mêmes des réparations

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung a annoncé que ses clients américains pourront bientôt réparer eux-mêmes leurs appareils Galaxy, suite à une collaboration avec la société de réparation iFixit. Le programme lancé cet été donnera aux propriétaires des utilisateurs de Galaxy S20, S21 et Tab S7 + un accès direct aux pièces de rechange, outils et guides de réparation d’origine.

Les appareils électroniques grand public sont plus respectueux des portefeuilles et de l’environnement s’ils sont remplacés moins fréquemment et maintenus en bon état de fonctionnement plus longtemps. Cela est rendu possible par le fait que ces appareils sont plus faciles à réparer, ce qui tient compte non seulement de la complexité du matériel, mais également de la facilité avec laquelle un consommateur moyen peut remettre son appareil en état de manière abordable et pratique.

C’est pourquoi la législation sur le droit à la réparation a fait l’objet de débats au fil des ans, obligeant même Apple à proposer des réparations de bricolage aux clients cette année, mais uniquement via son programme de réparation en libre-service.

Un autre grand nom qui rejoint cette tendance est Samsung, qui a maintenant mis au point son propre programme d’auto-réparation pour les clients américains, l’abordant de la même manière que Microsoft l’a fait il y a quelques mois pour la gamme Surface en s’associant à iFixit.

Cependant, il semble pour l’instant que Samsung vendra non seulement des composants directement aux clients, mais consultera également iFixit sur les outils de réparation et les guides pratiques. L’annonce révèle également qu’un nombre limité de modèles Galaxy feront initialement partie de ce programme, y compris toute la gamme S20 et S21, et la Tab S7+.

Une fois l’auto-réparation lancée en été, les propriétaires de Galaxy pourront acheter directement des ensembles d’affichage authentiques, une vitre arrière et des ports de charge pour les appareils susmentionnés. Ces modules sont généralement plus susceptibles d’être endommagés que d’autres composants, et Samsung note que les clients pourront également retourner les pièces usagées pour les recycler.