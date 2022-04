Bing réorganise la façon dont Wikipedia affiche les biographies

Au début, Bing est apparu comme une alternative décaféinée à Google. Il a essayé d’imiter le leader du marché mais ni son interface ni les résultats n’étaient à la hauteur. Depuis longtemps, nous soulignons comment Bing s’améliore, non seulement dans les résultats mais aussi dans sa propre personnalité. L’exemple le plus clair nous est montré lors de la recherche d’une personnalité exceptionnelle et comme indiqué dans le résultat de Wikipedia.

Bing améliore la façon dont le contenu de Wikipédia est affiché

Comme par hasard, et avec une certaine audace, on oserait indiquer que Bing affiche mieux le résultat que Google lui-même. Le géant de Mountain View est très à l’aise dans sa position de leader et les autres moteurs de recherche commencent à montrer plus d’amour dans le design. La conception précédente, comme vous pouvez le voir ci-dessous, était grossière et simple. Cependant, dans l’image de droite, nous pouvons voir un design plus dynamique et intéressant qui réagit avec le curseur comme nous le montrons ci-dessous dans un GIF.

Il semble que Microsoft veuille convaincre les utilisateurs non seulement avec des résultats de recherche, mais avec une meilleure navigation. L’expérience de navigation Bing s’améliore chaque jour et cela se voit. Il a encore de la place pour l’amélioration, bien sûr, mais ces détails montrent une affection particulière pour le moteur de recherche de Microsoft. Comme nous l’avons indiqué précédemment, cela va au-delà des résultats de recherche en se concentrant sur l’expérience utilisateur.

De plus, comme nous l’avons indiqué précédemment, nous vous invitons à effectuer ces recherches sur Google. Bien qu’il offre des informations sur son format, il est de notre point de vue archaïque. Il est intéressant de voir comment d’autres moteurs de recherche peuvent éclipser ce qui a été et est le roi des recherches sur Internet.

En attendant, nous continuerons à vous informer des dernières nouvelles de Microsoft Bing. Il y en a beaucoup mais parfois nous n’avons pas le temps ou nous ne sommes pas au courant jusqu’à ce que nous fassions une recherche, comme cela a été le cas.