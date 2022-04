Google utilise désormais l’IA pour mieux détecter les recherches des personnes en crise

L’IA devient une partie essentielle de notre vie. Des personnes dans différentes situations ont recours à Google. Fournir les informations les plus pertinentes et authentiques peut jouer un rôle important dans la vie de millions de personnes. C’est la principale raison pour laquelle Google introduit le modèle d’apprentissage automatique MUM pour mieux détecter les recherches sensibles. Ce modèle d’apprentissage automatique peut désormais relier les recherches Google aux catastrophes naturelles, à la violence domestique et aux agressions sexuelles.

De plus, Google limitera également les résultats de recherche explicites. La diminution du contenu explicite améliorera la qualité des résultats de recherche. Le modèle d’apprentissage automatique MUM détectera les recherches sensibles et complexes. Cela aidera Google à réduire les résultats de recherche indésirables. De même, l’introduction de l’IA dans les résultats de recherche Google a des implications considérables. Nous prendrons un aperçu de ce que les dernières mises à jour de Google signifient pour les personnes utilisant Google.

MUM peut offrir des informations immédiatement exploitables

En cas de crise personnelle, Google peut être un excellent outil pour obtenir des informations exploitables. Partout dans le monde, les gens ont des problèmes distincts et des problèmes complexes associés à cette région. Trouver une réponse précise est presque une possibilité lointaine. Cependant, le modèle d’apprentissage automatique de l’IA MUM peut détecter des recherches complexes. Et il peut traiter adroitement les requêtes de recherche compliquées.

Ainsi, cela peut être un grand soulagement en temps de crise et de chaos. Anne Merritt est chef de produit Google et a mis en évidence à juste titre la fonction précise de MUM. Il a déclaré: « MUM pouvait détecter les requêtes liées à des situations personnelles difficiles que les outils antérieurs ne pouvaient pas faire. » C’est la première étape vers la révolution du moteur de recherche Google.

Les personnes en crise recherchent de nombreuses requêtes que l’ancienne version de Google ne pouvait pas détecter. Il n’était pas non plus possible d’afficher les résultats les plus pertinents. Cependant, les dernières nouvelles de Google nous ont dit que la traduction de la langue est possible. En effet, Google utilise des outils d’IA pour faire ce travail. Les gens recherchent avec des intentions différentes. Ainsi, fournir les informations exactes n’était pas toujours possible pour Google jusqu’à l’introduction de MUM.

Désormais, le modèle d’apprentissage automatique MUM peut apprendre l’intention derrière la recherche. Ainsi, Google est mieux équipé d’outils d’intelligence artificielle pour aider de manière plus humaine et plus intelligible à trouver exactement les résultats de recherche les plus nécessaires. Google commencera à utiliser MUM pour mettre à jour les résultats de recherche dans les semaines à venir.

Empêcher les résultats de recherche explicites indésirables

La technologie prévaut et affecte tous les domaines de la vie. Les gens utilisent Google pour des milliards de recherches chaque jour. Il est extrêmement important de trouver les résultats exacts et d’éviter les contenus explicites indésirables.

Cependant, il peut y avoir des résultats choquants indésirables. Pour rendre les choses plus fiables, Google utilise le mode SafeSearch qui bloque généralement le contenu sexuellement explicite. Pourtant, cet outil ne suffit pas à éradiquer les résultats inattendus et surprenants. La société utilise la technologie AI BERT pour traiter et contrôler les résultats de recherche explicites.

BERT aide Google à mieux comprendre la recherche Google et ne place que les résultats les plus pertinents. C’est un exploit de bon augure pour Google, que l’utilisation du BERT a réduit les résultats explicites de 30 %. Le BERT élimine les résultats de recherche liés à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique et au sexe. Cette approche, fusionnée avec le MUM, aide Google à fournir une plate-forme fiable et digne de confiance.

Emballer

L’IA s’intensifie dans les résultats de recherche Google. Il aide les personnes en crise avec des informations plus pertinentes, exploitables et authentiques. En outre, Google utilise le MUM pour étendre la protection dans le monde entier.

De plus, les dernières mises à jour des résultats de recherche Google limiteront l’apparition de contenu explicite et fourniront aux internautes des résultats plus pertinents. MUM peut transférer des connaissances dans 75 langues, ce qui rend cette IA phénoménale.