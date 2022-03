Le recours collectif Joy-Con ne peut réussir que si les enfants sont autorisés à poursuivre Nintendo

WTF ? ! Nintendo a depuis longtemps la réputation d’attirer les enfants, mais il ne veut certainement pas qu’ils soient impliqués dans un recours collectif concernant les problèmes notoires de dérive Joy-Con. Si deux enfants ne sont pas autorisés à poursuivre le géant japonais du jeu, toute l’affaire va probablement s’effondrer.

Le scénario étrange tourne autour des problèmes de longue date de dérive Joy-Con. Il y a eu de nombreuses plaintes concernant le contrôleur Nintendo Switch dérivant automatiquement dans une direction après une utilisation prolongée, entraînant des poursuites, des réparations gratuites et Nintendo faisant de rares excuses.

Axios rapporte que les précédents recours collectifs de 2019 et 2020 ont « largement bloqué » et ont été envoyés en arbitrage pour résolution. Dans l’un des cas, Sanchez et. Al. v. Nintendo of America, qui est proposé par deux mères qui ont acheté des consoles Nintendo Switch pour leurs enfants, il pourrait y avoir une solution inhabituelle.

Le problème pour les plaignants est que les propriétaires de Switch sont invités à accepter numériquement le contrat de licence utilisateur final (CLUF) de la console, qui inclut une renonciation à poursuivre tout recours collectif. Cette renonciation est ce qui a déclenché l’arbitrage.

Cependant, l’accord CLUF doit être accepté par une personne de plus de 18 ans. Les mères dans l’affaire Sanchez disent que leurs enfants ne peuvent pas être liés par le CLUF parce qu’ils sont mineurs, et veulent donc que la poursuite se poursuive au nom des enfants .

Nintendo, bien sûr, dit le contraire. Il fait valoir que les enfants ne sont pas ceux qui ont acheté la console Switch « et n’allèguent aucun préjudice reconnaissable pour eux-mêmes ».

L’affaire sera portée devant un juge fédéral en Californie aujourd’hui.

Bien que les problèmes de dérive Joy-Con soient peut-être le cas le plus célèbre, des recours collectifs ont également été intentés contre Microsoft et Sony pour des allégations selon lesquelles leurs contrôleurs respectifs souffrent du même problème.