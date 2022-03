Célébrez la Journée mondiale de la sauvegarde en vérifiant votre stockage et votre stratégie de sauvegarde

Journée mondiale de la sauvegarde : aujourd’hui est le jour où vous devez rassembler vos forces pour dépoussiérer ce lecteur de sauvegarde portable, examiner l’état de tous vos périphériques de stockage et réévaluer votre stratégie de sauvegarde des données. Après tout, la perte de données n’est pas une question de si, mais de quand. Passez un peu de temps le 31 mars, célébré comme la Journée mondiale de la sauvegarde, pour vous assurer que vos données importantes sont correctement sauvegardées.

La communauté technologique se nourrit de la différence d’opinion, où certaines personnes passionnées sortent généralement les fourches, tapant vivement leurs réponses dans les débats sur les avantages et les inconvénients d’un système d’exploitation particulier, d’une marque de CPU/GPU ou de tout autre matériel informatique/ logiciels et pratiques informatiques associées.

Cependant, une pratique universellement acceptée et encouragée dans le domaine de la technologie consiste à conserver une sauvegarde de toutes vos données importantes et à le faire régulièrement. Ces données peuvent être des albums numérisés de vos anciennes photos papier, des Go (ou To) de jeux et de médias auxquels vous accédez fréquemment, ou tout autre fichier et document que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous n’avez pas de liste des programmes actuellement installés ? Pourquoi ne pas en faire un aujourd’hui pour plus de tranquillité d’esprit.

Il est également fortement recommandé de conserver une sauvegarde de votre sauvegarde. Le simple fait d’en avoir une en premier lieu est un pas dans la bonne direction, mais avoir des sauvegardes redondantes peut vous sauver la vie au cas où votre seule source de sauvegarde serait perdue, endommagée ou deviendrait définitivement inaccessible.

Les options de stockage local telles que les disques durs ou les disques SSD échouent éventuellement (ou instantanément lors d’une mauvaise journée), mais elles offrent vitesse, capacité, portabilité (s’il s’agit d’un lecteur externe) et sont moins chères à remplacer si vous êtes proactif avec les sauvegardes.

Le stockage en nuage, quant à lui, a la commodité d’être accessible à distance, rapidement synchronisable et stocké hors site. Cependant, vos données sont finalement sauvegardées sur le serveur d’une autre entreprise, ce qui pose ses propres problèmes de confidentialité/confiance, et ce n’est pas une option appropriée si vous gérez des fichiers très volumineux.

Quel que soit l’endroit où vous décidez de conserver votre sauvegarde, de nombreux outils gratuits sont disponibles pour vous aider à démarrer. Bien que cela nécessite un bon investissement (et continu) de temps et d’argent, vous pouvez également suivre la règle de sauvegarde 3-2-1, qui est une stratégie largement recommandée pour se protéger contre la perte de données. Ça implique:

Création de 3 x copies de vos données

Stockage de 2 de ces copies sur au moins 2 types de supports de stockage (ex : clé USB ou disque externe)

Conserver 1 de ces copies hors site

En suivant ce plan, vous vous assurerez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous constatez que la taille de vos sauvegardes augmente, il est peut-être temps d’investir dans un stockage en réseau (NAS). Avoir beaucoup d’espace disque sur votre réseau n’est pas seulement bon pour les sauvegardes, mais ouvre également d’autres possibilités comme la création d’un serveur multimédia ou d’un référentiel de données facilement accessible.