Test OnePlus 10 Pro : Ce smartphone rend (presque) heureux

Il devient de plus en plus difficile pour les fabricants de smartphones d’établir de nouvelles tendances dans leurs propres appareils haut de gamme année après année. C’est peut-être pour cette raison que le OnePlus 10 Pro ne réserve pas trop de surprises. Certaines choses sont déjà connues du puissant prédécesseur, le OnePlus 9 Pro. Pas si sauvage, car : Si vous appréciez un smartphone extrêmement attractif et techniquement très solide, le 10 Pro est un excellent choix. J’avais seulement espéré un peu plus du mode nuit de l’appareil photo. Mais même cela est harcelant à un niveau assez élevé.

Également inclus à nouveau : l’emballage rouge saisissant. (Photo: Sven Wernicke)

Equipement technique

Vous pouvez compter sur OnePlus : tout ce que vous attendez d’un téléphone mobile haut de gamme 2022 se trouve dans un boîtier élégant. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est l’une des puces de smartphone les plus rapides du moment, au moins 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire flash sont également une évidence. Même si aujourd’hui je conseillerais toujours plus. Les besoins en stockage augmentent, et en termes de durabilité, je n’économiserais pas du mauvais côté si vous souhaitez utiliser un téléphone pendant plusieurs années. Le OnePlus 10 Pro est donc également disponible avec 256 Go puis même 12 Go de RAM. Une option avec encore plus de mémoire (512 Go) m’aurait personnellement plu.

Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Espace de rangement: 8/12 Go de RAM LPDDR5, 128/256 Go de ROM UFS3.1 Afficher: 6,7 pouces 120 Hz AMOLED avec LTPO (2e génération), 1440 x 3216 / 525ppi, sRGB, écran P3, profondeur de couleur 10 bits appareils photo: Caméra frontale:

Sony IMX615 avec 32 mégapixels

Caméra principale :

Sony IMX 789 avec 48 mégapixels (f/1.8)

Samsung ISOCELL JN1 ultra grand angle avec 50 mégapixels et 150 degrés FoV

Appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) Supplémentaire: Bluetooth 5.2

NFC

LTE/5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Mon point fort personnel est de toute façon l’écran de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 pixels. Peu de choses ont changé par rapport à l’écran du OnePlus 9 Pro, à part le LTPO de seconde génération. Ou pour le dire autrement : l’affichage permanent permet désormais d’économiser encore plus d’énergie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie jusqu’à 1 ½ heure. Grâce à LTPO, le taux de rafraîchissement s’ajuste dynamiquement de 1 à 120 Hz – selon la façon dont vous utilisez le téléphone. C’est efficace et, selon OnePlus, fonctionne mieux que son prédécesseur. C’est peut-être – dans la pratique, cela peut difficilement être déterminé.

Vous tomberez rapidement amoureux de l’affichage. (Photo: Sven Wernicke)

La situation est différente avec le soi-disant « calibrage double couleur », qui promet des représentations de couleurs plus naturelles. Non seulement subjectivement, ce qui est affiché à l’écran est tout simplement excellent. Merde lumineux, contrasté et authentique – j’aime vraiment la façon dont OnePlus a ajusté l’écran de manière optimale.

Autres « petites » améliorations

OnePlus a amélioré le capteur d’empreintes digitales, qui devrait réagir plus rapidement. Mais c’était déjà super avec le OnePlus 9 Pro. Vous obtenez également le meilleur actuellement Corning Gorilla Glass Victus comme protecteur d’écran. Et vous pouvez charger la batterie de 5000 mAh du OnePlus 10 Pro jusqu’à un maximum de 80 watts – en un peu plus d’une demi-heure. La technologie s’appelle désormais Supervooc (anciennement : WarpCharge), le bloc d’alimentation à charge rapide nécessaire est inclus dans la livraison.

OnePlus inclut l’alimentation de 80 watts avec le 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke)

Dans l’ensemble, l’appareil contient le meilleur matériel, mais vous ne devez pas vous attendre à un saut quantique du 9 Pro au 10 Pro. Bien sûr, les choses sont différentes si vous possédez la série OnePlus 8 Pro ou 7 et que vous jouez avec l’idée de changer.

L’appareil photo du OnePlus 10 Pro : beaucoup de lumière, peu d’ombres

A première vue, on pourrait penser que le système de caméra du OnePlus 10 Pro n’aurait pas beaucoup changé par rapport au 9 Pro. C’est également vrai, car le Sony IMX 789 avec ses 48 mégapixels est toujours utilisé comme appareil photo principal. Cependant, le capteur fonctionne un peu mieux en raison des performances accrues du processeur intégré et de la deuxième génération « Hasselblad Camera for Mobile ». Les photos 10 bits, les images RAW en 12 bits ou un effet bokeh plus fort grâce à son propre moteur sont vite remarqués par les passionnés notamment.

Appareil photo principal du OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke) prise de vue grand angle. (Photo: Sven Wernicke) prise de vue au téléobjectif. (Photo: Sven Wernicke)

Le nouveau capteur Samsung Isocell-JN1 pour la caméra ultra grand angle, qui crée un champ de vision allant jusqu’à 150 degrés, est frappant. Ceci est remarquable et conduit parfois à des perspectives intéressantes.

Le nouveau Sony IMX 615 pour la caméra frontale a 32 mégapixels et permet des vidéos et des photos de haute qualité, y compris une qualité 10 bits.

Cependant, ce sont le logiciel et le Snapdragon 8 Gen 1 qui, ensemble, rendent l’appareil photo plus amusant. D’innombrables « gimmicks » m’ont rapidement captivé, notamment les fonctions d’exposition longue pour le light painting ou de beaux effets d’eau et de nuages. Et c’est fascinant de pouvoir personnaliser l’effet bokeh en temps réel en mode Portrait. Les experts sont également satisfaits d’un mode Pro détaillé pour ajuster tous les détails. Il y en a aussi un pour les vidéos.

Ce qui ne me rend pas très heureux, c’est le mode nuit normal, qui calcule trop de « lumière » dans les scènes. Cela semble artificiel et peu convaincant. Une mise à jour pourrait suivre ici.

OnePlus 10 Pro au quotidien

Données techniques ou non – ce qui compte en fin de compte, c’est l’adéquation à un usage quotidien. Et cela commence par un design tout simplement génial. Le module caméra seul avec sa bordure en céramique est un régal pour les yeux. Le dos en verre mat (Volcanic Black) ne laisse même pas d’empreintes digitales – super. En général, j’aime beaucoup les coins arrondis, ils me rappellent la série Galaxy S de Samsung. Même si le look est une question de goût, les responsables de OnePlus ont une fois de plus réussi à créer un véritable point fort.

Coins arrondis – très élégant, mais tout le monde n’aime pas ça. (Photo: Sven Wernicke)

Tout le reste s’accorde également : les performances du processeur sont énormes, comme le montrent non seulement les résultats de référence. Rien ne bouge ici, vous ne poussez pas le OnePlus 10 Pro à ses limites si rapidement. Soit dit en passant, la batterie vous permettra de passer facilement la journée avec une utilisation normale, sinon vous pourrez recharger complètement la batterie en 32 minutes surprenantes. Incidemment, la charge sans fil s’appelle désormais Airvooc et peut gérer jusqu’à 50 watts, ce qui signifie que vous pouvez charger la batterie sans fil en 47 minutes. Dispositif de chargement approprié fourni.

Résultat de référence OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke) Résultat de référence OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke) Résultat de référence OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke) Résultat de référence OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke) Résultat de référence OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke)

J’ai aussi remarqué ceci après une semaine d’utilisation :

Comme sur le OnePlus 9 Pro, le tilt-shift et les prises de vue nocturnes pourraient être améliorés.

De nouveaux moteurs pour les effets de vibration permettent un retour haptique encore meilleur. Vous le remarquerez, par exemple, lors du réglage des paramètres dans l’application appareil photo.

Le OnePlus 10 Pro donne l’impression d’être fait d’une seule pièce. Tout s’emboîte bien ici.

Comme d’habitude, ordonné, rapide et clair : OxygenOS basé sur Android 12 est un système d’exploitation propre et facile à utiliser avec de nombreuses fonctions de confort.

C’est sans aucun doute le plus beau smartphone que OnePlus commercialise actuellement !

Je n’ai jamais atteint les limites des performances avec le OnePlus 10 Pro.

Conclusion OnePlus 10 Pro : vous ne voulez pas donner le smartphone

Écran exceptionnel

Noble optique

Des performances énormes

De nombreux « gimmicks » pour l’appareil photo Hasselblad

Technologie de charge rapide qui fonctionne très bien

Prises de vue nocturnes avec l’air vers le haut

Aucune certification IP

J’ai eu du mal à me séparer du OnePlus 9 Pro. Et maintenant, je dois renvoyer le OnePlus 10 Pro au fabricant après mon test. soupir. Cela fait un peu mal, car le smartphone est un vrai régal pour les yeux, se sent à l’aise dans la main malgré ses dimensions et offre le meilleur matériel à l’intérieur. Le facteur Hasselblad est certainement un différenciateur passionnant, mais en fin de compte, nous parlons de marketing intelligent. Après tout, il n’y a « que » des fonctions logicielles étendues et intéressantes qui devraient particulièrement inspirer les photographes amateurs. Mais : bien sûr, si les développeurs utilisent de manière optimale le matériel existant pour tirer le meilleur parti de l’écran et des caméras, c’est aussi une bonne chose.

Un appareil merveilleux, le OnePlus 10 Pro. (Photo: Sven Wernicke)

Le OnePlus 10 Pro n’est pas seulement un accroche-regard, mais aussi un fantastique compagnon de tous les jours avec un appareil photo réussi, qui pourrait tout au plus produire des images un peu plus réalistes la nuit. Le 10 Pro est un développement constant et un smartphone haut de gamme.

Je ne pense pas que cela vaille la peine de passer du OnePlus 9 Pro, mais personne ne devrait acheter un téléphone haut de gamme chaque année de toute façon. Si, en revanche, votre smartphone a déjà trois ou quatre ans, le OnePlus 10 Pro vous montre de manière impressionnante ce qui est possible aujourd’hui. Vous aurez votre joie. Promis.

Le OnePlus 10 Pro sera disponible en « Volcanic Black » à partir du 5 avril 2022 à partir de 899 euros (8 Go de RAM, 128 Go de ROM). Le plus grand modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de ROM coûte 100 euros de plus, mais il est également disponible dans la couleur « Emerald Forest ».