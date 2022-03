Wyze connaissait les vulnérabilités des caméras qui permettaient à des inconnus de regarder vos flux et vos enregistrements

WTF ? ! Êtes-vous un utilisateur de longue date des caméras Wyze ? Ensuite, voici une mauvaise nouvelle : une vulnérabilité a été découverte qui pourrait permettre à des inconnus d’accéder à distance et sans autorisation aux caméras de sécurité à domicile de l’entreprise, et il a fallu trois ans à Wyze pour la réparer.

Les chercheurs en sécurité de Bitdefender ont découvert trois vulnérabilités dans les caméras Wyze en 2019. L’une permettait aux pirates de contourner le processus d’authentification pour obtenir une connexion et un contrôle à distance des caméras, notamment en les inclinant et en les éteignant, bien qu’ils ne puissent pas voir le flux distant crypté. Cependant, le deuxième problème était l’un des débordements de tampon de pile standard, permettant aux attaquants d’accéder au flux en direct combiné au contournement de l’authentification à distance.

La troisième vulnérabilité permettait d’accéder au contenu de la carte SD de la caméra via un serveur Web écoutant sur le port 80 sans nécessiter d’authentification. Certains utilisateurs évitent les frais d’abonnement au cloud de l’entreprise et stockent à la place leurs enregistrements sur une carte SD locale, qui contient également des fichiers journaux de l’appareil tels que l’UID (numéro d’identification unique) et l’ENR (clé de cryptage AES).

Bitdefender a contacté Wyze pour la première fois en mars 2019 et a partagé des informations sur ces vulnérabilités de preuve de concept. La faille de contournement d’authentification (CVE-2019-9564) a été corrigée par une mise à jour de sécurité Wyze le 24 septembre 2019, et ce n’est que le 9 novembre 2020, 21 mois après sa découverte, qu’une mise à jour de l’application a corrigé la vulnérabilité d’exécution à distance. (CVE-2019-12266).

Le problème de la carte SD semble avoir été traité de manière encore pire par Wyze. Il a été résolu dans une mise à jour du micrologiciel qui a été publiée le 29 janvier 2022 et qui n’était disponible que pour Wyze Cam v2 et v3, qui ont été publiées en février 2018 et octobre 2020, respectivement. La Wyze Cam v1 lancée en août 2017 est restée vulnérable, écrit Bleeping Computer. Wyze a arrêté cet appareil photo de première génération en janvier sans dire pourquoi.

Wyze a dit à ses clients que « votre utilisation continue de la WyzeCam après le 1er février 2022 comporte un risque accru, est découragée par Wyze et est entièrement à vos risques et périls ».

La plupart des chercheurs accordent aux entreprises un délai de grâce, souvent de 30 à 90 jours, pour divulguer toute vulnérabilité découverte avant de le faire eux-mêmes. Parfois, ceux qui ont découvert le problème sautent le pas ; en 2018, Epic Games a fustigé Google pour avoir divulgué tôt un exploit Fortnite Android. Alors pourquoi Bitdefender a-t-il attendu si longtemps ? Le directeur des relations publiques de la société, Steve Fiore, a déclaré à The Verge :